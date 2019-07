Čustveni Lowry do prve zmage na največjih turnirjih, Woods odpadel že po polovici

Shane Lowry , sicer 33. igralec sveta, je bil vse od četrtka v ospredju, odločilni korak k naslovu pa je naredil v soboto, ko si je priigral zajetno prednost pred zasledovalci. Odigral je kar osem udarcev pod parom in si na 148. OP Velike Britanije priigral štiri udarce prednosti pred Angležem Tommyjem Fleetwoodom . Po 54 luknjah je imel -16 oziroma najnižji izid po treh dneh v zgodovini The Opna.

V nedeljo sta oba vodilna – na igrišču so vladale težke razmere z dežjem in vetrom – odigrala slabše, a dovolj zanesljivo, da sta zadržala prvo in drugo mesto. Lowry je bil do zdaj na The Opnu najboljši z delitvijo devetega mesta, na "majorjih" pa je bil doslej najuspešnejši na US Opnu, ko si je delil drugo mesto.