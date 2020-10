Sordo odbil napad in z majhno prednostjo prišel do zmage

Ott Tänak in Martin Jarveoja (oba na fotografiji) sta zaradi tehničnih težav izgubila ogromno časa.

Skupno je v seštevku svetovnega prvenstva na prvem mestu ostal Valižan Elfyn Evans(Toyota), ki je v nedeljo reli po Sardiniji končal na skupno četrtem mestu. Pred relijem v Sredozemlju je vodil Evans s 97 točkami, Sebastien Ogierjih je imel 79. Zdaj se je Evansova prednost nekoliko stopila, ima 111 točk, drugi Ogier 97, tretji je Thierry Neuville s 87.

Sordo je zasluženo zmagal na dirki, ki je bila zanj šele druga na tej ravni v sezoni. A na koncu je moral trepetati za zmago oziroma odbijati napade tekmecev, ki so se mu močno približali. Sordo je vodil ves konec tedna, po drugi etapi v soboto pa je imel 28 sekund naskoka pred Ogierjem. Ta se je v nedeljo topila, ne pa tudi stopila, na srečo Španca so bile na sporedu le še štiri hitrostne preizkušnje. Tako mu je nekaj sekund ostalo in lahko se je veselil obrambe zmage iz lanske sezone. Reli na Sardiniji je bil zanj šele drugi v tej sezoni po marčevskem nastopu v Mehiki.