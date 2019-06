Sordo vodi na Sardiniji, težave za Ogierja in Latvalo

Kar trije tekmeci za zmago na Sardiniji pa so danes naredili napake, dva sta tako poškodovala dirkalnika, da sta današnji dan predčasno končala. Začel je branilec naslova Ogier, ki je že na dopoldanskem delu etape zadel večjo skalo ob robu ceste in tako močno poškodoval podvozje svojega Citroena, da dirkalnika ni bilo več mogoče usposobiti za nadaljevanje dneva.

Na koncu današnjega dneva je bil na vrhu Sordo, a je tja prišel šele po tem, ko so prireditelji zvečer izračunali čase oziroma prisodili dosežke tistim, ki niso odpeljali prekinjene sedme hitrostne preizkušnje. To so namreč predčasno končali zaradi nujne medicinske pomoči za enega od gledalcev.

Reli na Sardiniji je postregel s pestrim prvim dnem. V četrtek so dirkači opravili le superspecial, po katerem je imel minimalno prednost vodilni v SP Sebastien Ogier , za njim sta bila Finec Esapekka Lappi in Ott Tänak .

Vodstvo je imel takrat v rokah Jari-Matti Latvala, a tudi Finec ni zdržal brez napake. Popoldanski del je sicer začel z majhno prednostjo pred Tänakom, toda potem je v enem od zavojev tudi on naredil napako. Z dirkalnikom se je prevrnil, s sovoznikom pa sta imela veliko dela, da sta ga spravila na kolesa. Z razbitimi vetrobranskim steklom na avtu se je Latvala s težavami privlekel do servisne cone, a je medtem že izgubil devet minut. "Ogromno moči sva porabila, da sva avto spet postavila na kolesa. Nikogar ni bilo tam, nihče nama ni mogel pomagati," je potožil Finec, ki so mu zaradi manjših ureznin tudi nudili zdravniško pomoč.

Dan je na podoben način, a z manjšo časovno izgubo, končal še Belgijec Thierry Neuville. Svojega Hyundaia je zapeljal preveč na rob ceste, zadel nasip in poškodoval hladilnik na dirkalniku. Do napake je prišlo zaradi nesporazuma s sovoznikom pri branju zapiskov, vseeno pa Belgijec ni izgubil veliko in je pred sobotnim nadaljevanjem še v igri za stopničke, na sedmem mestu namreč zaostaja 57 sekund.