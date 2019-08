SP v judu: po dobrih borbah slovo Slovencev v tretjem krogu

Ana Velenšek, bronasta na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v nižji kategoriji, je po pričakovanju ekspresno opravila prvi nastop v kategoriji nad 78 kg. Potem ko je bila v prvem krogu prosta, je borka celjskega Sankakuja po hitrem postopku odpravila 21-letno Izraelko Raz Hersko, nosilko odličij z zadnjih dveh evropskih prvenstev do 23 let. Varovanka Marjana Fabjana je od začetka nadzorovala tekmico, še pred polovico borbe pa se je v končnem prijemu odštela ura in zadonel je gong za predčasno zmago. Že naslednja borba pa je bila za biti ali ne biti. Tekmica 28-letne Celjanke je bila šesta tekmovalka s svetovne lestvice Japonka Akira Sone, lanska azijska prvakinja in letošnja zmagovalka Zagreba ter tretjeuvrščena v Parizu. Devetnajstletna Japonka je ob obeh letošnjih uspehih ugnala tudi Velenškovo, v Parizu v odločilni tekmi za bron. Tokrat nobeni od tekmic v sami borbi ni uspelo s katero od tehnik in borba je šla v podaljšek. V slabšem položaju pa je bila Velenškova, ki je že prejela dve kazni, drugo po mnenju slovenskega tabora neupravičeno, zato je bila prisiljena napadati. Japonka je to znala kaznovati in eno od akcij v podaljšku je izkoristila za ipon.