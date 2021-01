Japonci z zmago nad Angolo v drugi del SP

V dvorani Borg Al Arab so Japonci prepričljivo dobili prvi polčas (16:12), a so se Angolci približali in poskrbeli za veliko razburljivejšo končnico, v kateri pa so "samuraji" zanesljivo prišli do prvih točk na letošnjem prvenstvu. Te so jim prinesle končno tretje mesto v skupini C, v kateri igrata še Hrvaška in Katar. Za igralca tekme je bil razglašen Jin Vatanabe, strelec sedmih golov za zmago nad Angolci.