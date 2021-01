Egipčani zmagovito odprli domači rokometni mundial

Svetovno prvenstvo, 27. v zgodovini, so z zanesljivo zmago nad Čilom odprli domači rokometaši Egipta. V zanesljivem vodstvu so bili "faraoni" že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 18:11, prednost pa so do konca dvoboja uspeli ohraniti skoraj nedotaknjeno, saj se Južnoameričani v nobenem trenutku drugega polčasa niso približali na manj kot pet golov zaostanka. Igralec tekme je bil domači zvezdnik Jehia El Dera, ki je zadel šestkrat. V skupini z Egiptom in Čilom sta še Švedska in Severna Makedonija, ki je zaradi okužb z novim koronavirusom na turnirju v zadnjem hipu nadomestila izbrano vrsto Češke.

Naslov prvaka brani Danska, devetič pa bo na zaključnem turnirju igrala Slovenija, ki se bo v skupinskem delu pomerila z Južno Korejo, Rusijo in Belorusijo. Vse tekme v "deželi faraonov" bodo pred praznimi tribunami, prvič v zgodovini zaključnih turnirjev pa bo med 13. in 31. januarjem nastopilo 32 namesto 24 izbranih vrst.

V skupini A bodo nastopili Nemčija, Madžarska, Urugvaj in Zelenortski otoki, v skupini B Španija, Tunizija, Brazilija in Poljska, v skupini C Hrvaška, Katar, Japonska in Angola, v skupini D Danska, Argentina, Bahrajn in Kongo, v skupini E Norveška, Avstrija, Francija in ZDA, v skupini F Portugalska, Alžirija, Islandija in Maroko, v skupini G Švedska, Egipt, Češka in Čile, v skupini H Slovenija, Belorusija, Južna Koreja in Rusija.

Kljub pandemiji novega koronavirusa se organizatorji niso odpovedali otvoritveni slovesnosti: