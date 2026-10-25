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Špacapan in Kobal nepremagljiva v točnosti: pokorila več kot 460 kilometrov

Nova Gorica, 25. 10. 2026 09.03 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.P.
Mahle Eco Rally

Dva dneva, dve različni trasi in več kot 460 kilometrov goriških cest, na vrhu pa ista posadka. Franko Špacapan in Sebastjan Kobal sta s Hyundaijem Kona slavila na obeh preizkušnjah državnega prvenstva za električna vozila, ki sta konec tedna potekali na Goriškem. V petek sta najbližja zasledovalca ugnala za vsega 1,08 točke, dan pozneje pa zmago ponovila še na daljši trasi. Njuno najmočnejše orožje je bila točnost, ki je poleg učinkovite porabe energije eden ključnih dejavnikov uspeha v eko reliju.

Le nekaj tednov po 14. novogoriškem reliju so primorske ceste znova gostile avtomobilistično tekmovanje, tokrat v nekoliko drugačnem ritmu. Namesto lovljenja najhitrejših časov so morali tekmovalci čim natančneje slediti predpisanim povprečnim hitrostim in časom, pri električnih vozilih pa je k rezultatu prispevala tudi poraba energije.

Prvi dan je pot posadke iz Anhovega popeljala proti Posočju, sobotni Mahle Eco Rally pa iz Šempetra pri Gorici prek Krasa in Vipavske doline. Obe tekmovanji sta poleg državnega prvenstva za električna vozila šteli tudi za pokalno prvenstvo AŠ SLO za hibridna vozila.

Petkov Alpacem Eco Rally je postregel z izjemno tesnim razpletom. Po šestih točnostnih preizkušnjah in več kot 210 kilometrih trase (več kot 146 tekmovalnih kilometrov), ki je 10 posadk vodila proti Posočju, sta bila najuspešnejša Franko Špacapan in Sebastjan Kobal s Hyundaijem Kona.

A njuna prednost je bila vse prej kot velika. Špela Hribar in Primož Habjan sta s Hyundaijem Inster zaostala za vsega le 1,08 točke, tretje mesto pa sta osvojila člana AMD Gorica Bojan Erjavec in Alan Podgornik z Renaultom Zoe.

Špacapan in Kobal sta bila ob tem najboljša na točnostnih preizkušnjah, kjer sta drugo mesto osvojila Sandi Uršič in Aleš Velušček, tretje pa Erjavec in Podgornik. Najbolj učinkovito pa sta vozila Hribarjeva in Habjan, ki sta tako skoraj povsem izničila zaostanek iz točnostnega dela. Drugo mesto po porabi sta osvojila Tomaž in Lara Gregorič, tretje pa Ambrož Jilek in Tea Kos.

Kljub najboljši porabi energije Hribarjevi in Habjanu ni uspelo prehiteti vodilne posadke. Špacapan in Kobal sta ohranila minimalno prednost ter si zagotovila prvo zmago konca tedna.

V soboto se je vrstni red premešal

Že naslednje jutro je posadke pričakala nova preizkušnja. Tokrat jih je več kot 253 kilometrov dolga trasa (več kot 141 tekmovalnih kilometrov) iz Šempetra pri Gorici vodila prek Krasa in Vipavske doline, kjer so jih poleg jesenske kulise spremljali tudi nižje temperature ter vetrovno in vlažno vreme.

Čeprav je sobotni Mahle Eco Rally obsegal eno točnostno preizkušnjo manj kot petkovo tekmovanje, je bila celotna trasa občutno daljša. Na petih točnostnih preizkušnjah se je pomerilo 11 posadk.

Na vrhu skupne razvrstitve ni bilo spremembe. Špacapan in Kobal sta bila tudi tokrat najboljša, za njima pa se je vrstni red precej premešal. Na drugo mesto sta se prebila Dušan Gomišček in Radivoj Bensa s Toyoto C-HR+, tretje mesto pa sta osvojila Špela Hribar in Primož Habjan.

Največji preskok sta dosegla prav Gomišček in Bensa, ki sta petkov reli končala na četrtem mestu skupne razvrstitve, pri porabi energije pa sta bila šele osma. Dan pozneje sta na drugačni trasi prav v tej kategoriji dosegla najboljši rezultat med vsemi posadkami, kar jima je pomagalo do drugega mesta v skupnem seštevku.

Drugo mesto pri porabi energije sta v soboto osvojila Aleksander Zevnik in Domen Jelić z Renaultom 5 E, tretje pa Špacapan in Kobal. Petkova zmagovalca te razvrstitve, Hribarjeva in Habjan, sta bila tokrat četrta, vendar sta se zaradi uspeha na točnostnih preizkušnjah znova prebila na zmagovalni oder.

Od 'bencina' k elektriki

Prav točnost je bila ponovno najmočnejše orožje Špacapana in Kobala. Tako kot v petek sta bila namreč tudi v soboto najboljša pri upoštevanju predpisanih časov in hitrosti. Hribarjeva in Habjan sta bila tu tokrat tretja, drugo mesto pa je pripadlo enemu od idejnih vodij novogoriškega relija Renatu Hvala in izkušenemu sovozniku na klasičnih relijih Roku Gomizelju, ki sta nastopila s Kio Niro.

Mahle Eco Rally
Mahle Eco Rally
FOTO: Andrej Konič

"Pri klasičnem reliju je hitrost večja, pri eko reliju pa so zelo pomembni potrpežljivost, natančnost in točnost, veliko več je tudi preračunavanja. V resnici je eko reli zelo zanimiv in zagotovo tudi tu ne manjka adrenalina," je Hvala pojasnil pred začetkom tekmovanja. In medtem ko je njegov sovoznik priznal, da sta se v petek še nekoliko lovila z vso elektroniko in preračunavanjem, pa je že pred sobotnim delom zagotovil, da sta naposled usvojila tudi vožnjo na eko reliju in napovedal boj za stopničke.

Kljub zahtevni nalogi je bilo vzdušje v avtomobilu sproščeno. "Z Renatom se že dolgo poznava, tako da je bila vožnja sproščena. Tudi pohecala sva se vmes – menim, da tako mora biti, da ni neke napetosti. In to je res recept za uspeh," je še dejal Gomizelj, ki se je z drugo polovico ekipe naposled zavihtel na stopničke v kategoriji točnosti.

Ni bil pa Gomizelj edini "bencinar", ki se je preizkusil na eko reliju. Kot sovoznika sta namreč nastopila tudi Martin Černigoj, sicer sovoznik dirkača Vasje Miklavčiča, tokrat pa tekmovalca Marka Štimnikarja, ter Aljaž Gec, ki zapiske običajno bere Mitji Bratini, na sobotnem državnem prvenstvu za električna vozila pa se je preizkusil v vlogi sovoznika Luke Justina.

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