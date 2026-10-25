Špacapan in Kobal nepremagljiva v točnosti: pokorila več kot 460 kilometrov

Le nekaj tednov po 14. novogoriškem reliju so primorske ceste znova gostile avtomobilistično tekmovanje, tokrat v nekoliko drugačnem ritmu. Namesto lovljenja najhitrejših časov so morali tekmovalci čim natančneje slediti predpisanim povprečnim hitrostim in časom, pri električnih vozilih pa je k rezultatu prispevala tudi poraba energije. Prvi dan je pot posadke iz Anhovega popeljala proti Posočju, sobotni Mahle Eco Rally pa iz Šempetra pri Gorici prek Krasa in Vipavske doline. Obe tekmovanji sta poleg državnega prvenstva za električna vozila šteli tudi za pokalno prvenstvo AŠ SLO za hibridna vozila.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Alpacem Eco Rally - skupno Andrej Konič

Alpacem Eco Rally - točnost Andrej Konič

Alpacem Eco Rally - poraba Andrej Konič





Petkov Alpacem Eco Rally je postregel z izjemno tesnim razpletom. Po šestih točnostnih preizkušnjah in več kot 210 kilometrih trase (več kot 146 tekmovalnih kilometrov), ki je 10 posadk vodila proti Posočju, sta bila najuspešnejša Franko Špacapan in Sebastjan Kobal s Hyundaijem Kona. A njuna prednost je bila vse prej kot velika. Špela Hribar in Primož Habjan sta s Hyundaijem Inster zaostala za vsega le 1,08 točke, tretje mesto pa sta osvojila člana AMD Gorica Bojan Erjavec in Alan Podgornik z Renaultom Zoe. Špacapan in Kobal sta bila ob tem najboljša na točnostnih preizkušnjah, kjer sta drugo mesto osvojila Sandi Uršič in Aleš Velušček, tretje pa Erjavec in Podgornik. Najbolj učinkovito pa sta vozila Hribarjeva in Habjan, ki sta tako skoraj povsem izničila zaostanek iz točnostnega dela. Drugo mesto po porabi sta osvojila Tomaž in Lara Gregorič, tretje pa Ambrož Jilek in Tea Kos.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič

Alpacem Eco Rally Andrej Konič













Kljub najboljši porabi energije Hribarjevi in Habjanu ni uspelo prehiteti vodilne posadke. Špacapan in Kobal sta ohranila minimalno prednost ter si zagotovila prvo zmago konca tedna.

V soboto se je vrstni red premešal

Že naslednje jutro je posadke pričakala nova preizkušnja. Tokrat jih je več kot 253 kilometrov dolga trasa (več kot 141 tekmovalnih kilometrov) iz Šempetra pri Gorici vodila prek Krasa in Vipavske doline, kjer so jih poleg jesenske kulise spremljali tudi nižje temperature ter vetrovno in vlažno vreme. Čeprav je sobotni Mahle Eco Rally obsegal eno točnostno preizkušnjo manj kot petkovo tekmovanje, je bila celotna trasa občutno daljša. Na petih točnostnih preizkušnjah se je pomerilo 11 posadk.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Mahle Eco Rally - skupno Andrej Konič

Mahle Eco Rally - točnost Andrej Konič

Mahle Eco Rally - poraba Andrej Konič





Na vrhu skupne razvrstitve ni bilo spremembe. Špacapan in Kobal sta bila tudi tokrat najboljša, za njima pa se je vrstni red precej premešal. Na drugo mesto sta se prebila Dušan Gomišček in Radivoj Bensa s Toyoto C-HR+, tretje mesto pa sta osvojila Špela Hribar in Primož Habjan. Največji preskok sta dosegla prav Gomišček in Bensa, ki sta petkov reli končala na četrtem mestu skupne razvrstitve, pri porabi energije pa sta bila šele osma. Dan pozneje sta na drugačni trasi prav v tej kategoriji dosegla najboljši rezultat med vsemi posadkami, kar jima je pomagalo do drugega mesta v skupnem seštevku.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

Mahle Eco Rally Andrej Konič

















Drugo mesto pri porabi energije sta v soboto osvojila Aleksander Zevnik in Domen Jelić z Renaultom 5 E, tretje pa Špacapan in Kobal. Petkova zmagovalca te razvrstitve, Hribarjeva in Habjan, sta bila tokrat četrta, vendar sta se zaradi uspeha na točnostnih preizkušnjah znova prebila na zmagovalni oder.

Od 'bencina' k elektriki

Prav točnost je bila ponovno najmočnejše orožje Špacapana in Kobala. Tako kot v petek sta bila namreč tudi v soboto najboljša pri upoštevanju predpisanih časov in hitrosti. Hribarjeva in Habjan sta bila tu tokrat tretja, drugo mesto pa je pripadlo enemu od idejnih vodij novogoriškega relija Renatu Hvala in izkušenemu sovozniku na klasičnih relijih Roku Gomizelju, ki sta nastopila s Kio Niro.

Mahle Eco Rally FOTO: Andrej Konič