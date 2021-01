Španci, Hrvati, Poljaki in Danci zanesljivi, Nemci v velikih težavah

V skupini 1 so po prvem krogu na prvih mestih Madžarska, Španija in Poljska. Tokrat so te reprezentance dosegle zanesljive zmage, Poljska je s 30:16 premagala Urugvaj, Madžarska Brazilijo z 29:23, v večerni osrednji tekmi pa je bila Španija boljša od Nemčije z 32:28. Slednja je tako ostala pri le dveh točkah in ima le še teoretične možnosti za četrtfinale.

Španci so odločilno prednost dosegli šele v drugem polčasu, potem ko so Nemci povedli s 25:22, Španija pa je z delnim izidom 6:0 poskrbela za preobrat in zmago. Angel Fernandez je bil najbolj razpoložen pri Španiji s sedmimi goli, sedem jih je za Nemčijo dosegelTimo Kastening.

Bolj zanesljivi kot Nemci so bili Madžari, ki so brez težav odpravili tekmece brez pravih možnosti za napredovanje iz Južne Amerike. Prav tako pa Poljaki, ti so ostali na dobri potri do izločilnih bojev, potem ko so rutinsko premagali Urugvaj. Madžarska ima šest točk, Španija pet, Poljka pa štiri.