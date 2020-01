Španci in Hrvati še vedno stoodstotni

Španci, branilci naslova, so gostitelje te skupine Avstrijce, ki jih vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič , strli sredi drugega polčasa, ko so pobegnili za pet golov, največ pa so vodili za šest. Jorge Maqueda Pena je pri Špancih dosegel šest zadetkov, Janko Božović pa pri Avstrijcih pet.

Evropski podprvak iz let 2008 in 2010 Hrvaška je premagala Nemčijo, evropskega prvaka leta 2004 in 2016, po ogorčenem boju. Večino tekme so bili v ospredju Nemci, ki so vodili največ s petimi zadetki, v 48. minuti pa so jih Hrvati ujeli na 22:22. V tesni končnici, Nemci so igrali zadnji dve minuti z igralcem manj, pa je najprej Igor Karačić zadel za 25:24 v 59. minuti, nekaj sekund pred koncem je Marin Šego obranil ključni strel Jannika Kohlbacherja. Pri Hrvaški je bil najboljši strelec Karačić s sedmimi goli, pri Nemčiji pa so Uwe Gensheimer, Tobias Reichmann, Philipp Weberin Timo Kastening prispevali po štiri gole.

Danes pa so prvi na igrišče stopili Belorusi in Čehi, v tesnem dvoboju, v katerem je bila največja razlika tri zadetke in še to dvakrat v izdihljajih tekme, so slavili Belorusi Siarhej Šilovič in Andrej Jurinok sta zadela v 59. in 60. minuti za 27:24 in končnih 28:25. Mikita Vailupau je bil sicer najboljši strelec pri zmagovalcih s šestimi zadetki, Ondrej Zdrahala pa je pri poražencih dosegel enega več.