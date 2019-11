Španci, Rusi, Kanadčani in Britanci polfinalisti Davisovega pokala

Španska teniškega reprezentanca se je po zaslugi zmage med dvojicami kot zadnja uvrstila v polfinale prenovljenega Davisovega pokala, ki poteka v Madridu. Zmago v dvojicah proti Argentincema Maximu Gonzalezu in Leonardu Mayerju sta s 6:4, 4:6 in 6:3 dobila prvi igralec sveta Rafael Nadal in Marcel Granollers.

Rafael Nadal FOTO: AP Točko za vodstvo Argentine je prispeval Guido Pella, ki je bil s 6:7 (3), 7:6 (4) in 6:1 boljši odPabla Carrena Buste, nato pa je prvi igralec sveta Rafael Nadal gladko s 6:1 in 6:2 odpravil Diega Scwartzmana. "Posamični dvoboj sem odigral dobro, zmago med dvojicami pa je odločilo nekaj žog, saj je bila tekma zelo tesna. To je odlična zmaga, ampak nimamo časa za uživanje v njej, moramo počivati, saj bo jutri znova težko," je po koncu povedal Nadal. Špance čaka polfinalni obračun z Britanci, Kanadčani pa se bodo pomerili z Rusi.