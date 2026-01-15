Naslovnica
Španci, Francozi, Nemci in Norvežani niso dopustili presenečenj

Herning, 15. 01. 2026 22.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Španija - Srbija

Evropsko prvenstvo v rokometu, ki se odvija na Danskem, Švedskem in Norveškem, sta z zmago odprli reprezentanci Španije in Francije. Španci so z 29:27 premagali Srbijo, Francija pa je zanesljivo opravila s Češko (42:28).

Več kot 5.000 gledalcev v dvorani v danskem Herningu je na uvodni tekmi skupine A spremljalo trd in izenačen dvoboj s počasnim tempom in številnimi izključitvami. Na koncu je Španija prišla do zaslužene, a tesne zmage z 29:27, pri čemer je kljub uspehu ostalo še precej prostora za izboljšave na prihodnjih tekmah.

Preberi še Slovenski rokometaši samozavestni pred začetkom EP

Tekmo so odločile obrambe vratarja Sergeyja Hernandeza in zadetki Iana Tarrafete. Pri Srbih je bil najbolj razpoložen Uroš Kojadinović.

Francija z visoko zmago začela braniti naslov

V Oslu je prva tekma skupine C postregla z visoko zmago Francije nad Češko. Francija je že v prvem polčasu pobegnila na varno razdaljo in si zagotovila sedem golov prednosti. Po odmoru se razmere za Čehe niso izboljšale. Čehi nikoli niso resneje ogrozili Francozov, ki so suvereno prišli do prvih točk na prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Franciji so po šest zadetkov prispevali Dylan Nahi, Elohim Prandi in Melvyn Richardson, pri Čehih pa Petr Široky.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, evropsko prvenstvo:

Skupina A (Herning):

Španija - Srbija 29:27 (19:15)

Nemčija - Avstrija 30:27 (12:8)

Skupina C (Oslo):

Francija - Češka 42:28 (20:14)

Norveška - Ukrajina 39:22 (19:11)

rokomet ep španija francija

