Španski rokometaši po drami in zmagi nad Hrvaško do zlate medalje

Španci so drugič zapored prišli do evropske krone.

Španski rokometaši so drugič zaporedoma osvojili naslov evropskih prvakov, najboljši so bili tudi pred dvema letoma na Hrvaškem. Igralci s Pirenejskega polotoka so zaključne turnirje stare celine v Španiji 1996, Italiji 1998, Švici 2006 in na Poljskem 2016 končali na drugem, na Hrvaškem 2000 in na Danskem 2014 pa na tretjem mestu.

Hrvati so na prvem prvenstvu v treh državah v zgodovini evropskega rokometa znova ostali brez zlate kolajne, so pa dopolnili svojo zbirko srebrnih, zdaj jih imajo že tri. Pred tem so jih osvojili na Norveškem 2008 in v Avstriji 2010, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa so bili tretji.

"Kavboji" so odlično odprli dvoboj, po 19. minutah vodili za tri gole (10:7), v nadaljevanju pa se jim je povsem ustavilo. Španci so jih z nekaterimi taktičnimi ukanami in kadrovskimi spremembami dodobra presenetili, po delnem izidu 5:1 pa na polčasu vodili z 12:11.