Španiji se je v finalu pokala ATP pridružila Kanada

Odločilno zmago sta Kanadi priigrala Felix Auger-Aliassime in Denis Shapovalov, ki sta med dvojicami ugnala Danila Medvedjeva in Romana Safijulina s 4:6, 7:5 in 10:7.

Prvi posamični dvoboj je dobil Shapovalov, ki je premagal Safijulina s 6:4, 5:7 in 6:4. Izid je nato v drugem boju posameznikov izenačil Medvedjev, drugi igralec sveta je gladko s 6:4 in 6:0 odpravil enajstega igralca z lestvice ATP Auger-Aliassima.

Za Kanado bo to prvi finale na tem tekmovanju, ki je v svoji tretji izvedbi. V njem se bodo Kanadčani merili s Španci, ki se bodo drugič borili za naslov, bili so že finalisti ob premierni izvedbi leta 2020, takrat so slavili Srbi z Novakom Đokovićem.

Španci tokrat računajo na dobro pripravljenost Roberta Bautiste Aguta in Pabla Carrena Buste, saj sta oba dobila prav vse posamične dvoboje na turnirju.