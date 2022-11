Španke po velikem preobratu boljše od Kamničank

Kamničanke, ki imajo še drugo možnost, da si priborijo ligo prvakinj, prvo so zapravile v drugem krogu proti Crveni zvezdi, so zanesljivo dobile prva dva niza. Špankam nikakor ni stekel napad, videti je bilo, da si bodo pred povratnim dvobojem priigrale zaostanek. Toda v nadaljevanju so se zbrale, Kamničankam ni pomagala odlična igra v bloku v četrtem nizu, zmagovalca je odločil "tie break", v katerem so bile boljše gostje.

V kamniški ekipi je bila s 17 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj. Obe ekipi sta bili odlični v bloku, domače so z njim dosegle 17 točk, gostje pa 16.