Slovenija gre v Pariz: To so najlepši trenutki, lahko pa bi bili najtežji kariere

Španski rokometaši so na zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij v Granollersu premagali Brazilijo z 28:26 in se kot zmagovalci turnirja uvrstili na olimpijske igre v Parizu. Olimpijska vozovnica pa je s tem pripadla tudi Sloveniji, ki bo četrtič nastopila na Igrah.

Španci so v petek visoko z 32:22 premagali Slovenijo. To je za četo Uroša Zormana pomenilo, da je današnji zmagi proti Bahrajnu navkljub čakalo mučno odštevanje na razplet zadnjega dvoboja turnirja. Slovenija je za napredovanje kot druga na turnirju potrebovala zmago ali remi Španije oziroma izjemno visoko zmago Brazilije.

Jure Dolenec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Domačini pa se kot favoriti niso izneverili polni dvorani navijačev, pa tudi Slovencem ne, na poti do sicer precej tesne zmage proti fizično čvrstim tekmecem. Odločilna gola so dosegli v predzadnji minuti. Prvi strelec domače vrste je bil Ferran Sole s sedmimi zadetki, kar dvanajst Špancev se je vpisalo med strelcev, pomembno delo v španskih vratih pa je opravil Rodrigo Corrales. Domača zasedba si v prvem polčasu ni priigrala večje prednosti. Večkrat so vodili z dve razlike, Brazilija pa je v 27. minuti prišla do izenačenja z 12:12.

V drugem polčasu so Španci pod taktirko Alexa Dujshebaeva vendarle našli pot do nekoliko zajetnejše prednosti. Povedli so z 20:16 in nato z 21:16 v 42. minuti, a Brazilci so z levjo borbo znova zmanjšali zaostanek in v 50. minuti izenačili na 23:23. Sledil je razburljiv zaključek tekme, v katero so z nekaterimi vprašljivimi odločitvami posegli tudi francoski sodnici, a na koncu so domačini tudi s pomočjo bučne podpore 5.000 glave množice vendarle našli prave rešitve. V dvorani se je tako lahko začelo slavje domačinov in tudi slovenske reprezentance, ki je proti koncu tekme v polni zasedbi prišla v dvorano in pospremila zaključek dvoboj s tribune ter Špancem namenila odločen aplavz.

"Slovenija gre na olimpijske igre. To so najlepši trenutki, lahko bi bilo pa najtežji kariere," je živčno vojno spremljanja odločilne tekme povzel slovenski kapetan Jure Dolenec. Ta je bil na tekmi proti Bahrajnu tokrat v postavi, a zaradi poškodbe gležnja s prve tekme ni stopil na igrišče. "Mislim, da smo si to mesto na olimpijadi zaslužili, konec koncev z 10. mestom na svetovnem prvenstvu, pa šestim na evropskem prvenstvu, tudi z dvema zmagama tukaj. Morda na tem turnirju nismo blesteli, ampak na koncu smo naredili svoj posel in hvala Špancem, da so opravili svojega in odigrali v duhu fair playa ter zmagali," je dodal Dolenec.

