Španski rokometaši še naprej neporaženi, Argentina šokirala Hrvate

Rokometaši Španije imajo na svetovnem prvenstvu v Egiptu še naprej 100-odstotni izkupiček in so po visoki zmagi nad Urugvajem (38:23) z eno nogo že v četrtfinalu oziroma v delu tekmovanja na izpadanje. Hud spodrsljaj so si privoščili Hrvati, ki jih je premagala Argentina (23:19).

V soboto je ekipa z Iberskega polotoka, svetovni prvak iz let 2005 in 2013, v skupini 1 po pričakovanjih premagala Urugvaj visoko z 38:23 (24:12). V skupini 2 je Katar dobil arabski dvoboj z Bahrajnom z 28:23 (13:14).

Svetovno prvenstvo v rokometu, drugi del, 2. krog: - skupina 1:

Španija ‒ Urugvaj 38:23 (24:12)

- skupina 2:

Katar ‒ Bahrajn 28:23 (13:14)