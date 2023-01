Španski rokometaši v malem finalu SP v Stockholmu boljši od Švedov

Za Španijo je to peta kolajna na svetovnih prvenstvih. V Tuniziji 2005 in Španiji 2013 je bila prva, na Švedskem 2011, v Egiptu 2021 ter letos na Švedskem in Poljskem pa tretja.

Švedska po današnjem porazu ostaja pri 12. odličjih na svetovnih prvenstvih. Na Švedskem 1954, v Vzhodni Nemčiji 1958, na Češkoslovaškem 1990 in v Egiptu 1999 je osvojila zlato, na Češkoslovaškem 1964, na Japonskem 1997, v Franciji 2001 in v Egiptu 2021 srebrno, v Nemčiji 1938, v Zahodni Nemčiji 1961, na Švedskem 1993 in na Islandiji 1995 pa bronasto kolajno.

Prva polovica dvoboja je minila v znamenju Skandinavcev, ki so si v končnici prvega polčasa priigrali že štiri gole prednosti. V drugem polčasu so izbranci Jordija Ribere povsem zasenčili Švede. Po delnem izidu 5:1 so zelo hitro izenačili na 23:23, v nadaljevanju pa povsem zagospodarili na igrišču in utišali 22.650 gledalcev v Tele2 Areni v Stockholmu.

O njihovi premoči zgovorno priča izid v drugi polovici tekme, rokometaši iz Pirenejskega polotoka so ga prepričljivo končali z izidom 21:14.

Pri Špancih sta bila v malem finalu najbolj učinkovita Adrian Figueras z devetimi in Aleks Dušebajev s sedmimi goli, pri Švedih pa Hampus Wanne z devetimi in Niclas Ekberg s sedmimi zadetki.

* Izidi:

- nedelja, 29. januar:

- finale:

21.00 Danska - Francija

- za 3. mesto:

Španija - Švedska 39:36 (18:22)

- za 5. mesto:

Nemčija - Norveška 28:24 (16:13)

- za 7. mesto:

Egipt - Madžarska 36:35 (28:28, 17:11) - po dveh podaljških