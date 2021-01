Špansko slavje v šesti etapi Dakarja, Marčič 44.

Joan Barreda je prišel do svoje tretje etapne zmage na letošnji dirki. Tekmovalci so sicer skupaj prevozili 100 kilometrov manj, kot je bilo predvideno, saj so zaradi zamud na včerajšnji etapi današnjo preizkušnjo skrajšali. Barreda je tokrat za 13 sekund prehitel Bocvanca Rossa Brancha in za 53 Avstralca Daniela Sandersa . Dvakratni prvak, Avstralec Toby Price (KTM), je s sedmim mestom prevzel skupno vodstvo, ima 2 minuti in 16 sekund prednosti pred včerajšnjim zmagovalcem, Argentincem Kevinom Benavidesom . Tretji je Čilenec Jose Ignacio Cornejo (+2:57), Marčič pa je 46. (+8:05:59).

Med avtomobilisti je Sainz, trikratni prvak Dakarja, za 4 minute in 3 sekunde prehitel domačina Jazida Al-Rajhija in prišel do druge etapne zmage na letošnji izvedbi. Tretje in četrto mesto sta osvojila Katarec Naser Al-Atijah in Francoz Stephane Peterhansel, 13-kratni prvak Dakarja. Ta ima zdaj v skupnem seštevku 5:53 prednosti pred Katarcem in 40:39 pred tretjeuvrščenim Sainzom.

V soboto bodo imeli dirkači prost dan.