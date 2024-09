Špansko-švicarski finale na turnirju WTA v Tivoliju

Parrizas Diaz, ki je prejšnji teden igrala v polfinalu turnirja enakega ranga v Švici, v Ljubljani še ni izgubila niza. V štirih nastopih je oddala komaj 21 iger. Še najbolje doslej se ji je upirala 23-letna Danilovićeva (110. na svetovni lestvici), ki je v drugem nizu povedla s 3:0, po skoraj dveh urah igre v hladnem in vetrovnem vremenu pa je morala čestitati drugi nosilki turnirja za zmago s 7:5 in 6:4.

"Sem v dobri formi, odlično se počutim na igrišču, čeprav moram priznati, da je bilo danes res hladno in neprijetno vreme. Še prejšnji teden sem igrala na soncu in 32 stopinjah Celzija," je uvodoma povedala Parrizas Diaz in nadaljevala: "Dvoboj z Olgo je bil zahteven, saj je odlična igralka. A trudila sem se za vsako točko in to se mi je obrestovalo."

Drugi polfinale je trajal dobre pol ure dlje, Teichmannova pa je nadoknadila zaostanek v nizih in še tretjič ta teden prišla do zmage v tretjem nizu. Prejšnja dva v prvem krogu in četrtfinalu je dobila šele v podaljšani igri.

"Zelo sem zadovoljna s svojo predstavo danes, saj sem ves čas igrala agresivno in uspelo mi je izničiti dober uvod nasprotnice. Tekmico v finalu dobro poznam, saj me je prejšnji teden premagala s 7:5 v tretjem nizu. Tudi sicer so najini dvoboji vedno zelo izenačeni," je dejala 182. igralka iz Švice, ki bo v nedeljo po finalu posameznic igrala še v finalu turnirja dvojic.

S partnerko Lino Gjorčesko iz Makedonije sta danes v polfinalu premagali prvi nosilki Estelle Cascino iz Francije in Čehinjo Anastasio Detiuc (6:1, 6:2), v finalu pa ju čakata Španka Leyre Romero Gormaz in Italijanka Nuria Brancaccio.

Ljubljana, WTA 125 (100.000 evrov):

Polfinale:

Nuria Parrizas Diaz (Špa/2) - Olga Danilović (Srb/3) 7:5, 6:4;

Jil Teichmann (Švi) - Francesca Jones (VBr) 2:6, 6:4, 6:1.