Spaun vodilni po prvem dnevu golfskega OP ZDA

Šesto mesto si deli še peterica igralcev, ki so zmogli en udarec pod parom igrišča, vsi preostali pa so na enem najbolj zahtevnih igrišč na OP ZDA dosegli zgolj par ali slabše. Oakmont sicer že desetič gosti US open in vsakič se je izkazal za brutalnega.

Štiriintridesetletni J.J. Spaun je izenačil najboljši dosežek prvega dne na OP ZDA na tem igrišču. Po prvih 18 luknjah si je priigral en udarec prednosti pred Lawrenceom. Z dvema udarcema pod parom igrišča si tretje mesto delijo Južnokorejca Si Woo Kim in Sungjae Im ter Američan in petkratni zmagovalec turnirjev major Brooks Koepka .

"Zelo sem zadovoljen, kako sem začel. Zadel sem veliko dobrih udarcev in poskušal izkoristiti vse priložnosti za birdie, ki jih tukaj ni veliko," je po koncu dneva dejal Spaun. Prva igralca na svetovni lestvici Američan Scottie Scheffler in Severni Irec Rory McIlroy sta imela več težav. Scheffler, olimpijski prvak iz Pariza, ki po zmagi pred slabim mesecem dni na prvenstvu PGA lovi drugi zaporedni naslov major, je imel dan vzponov in padcev, na koncu pa končal s svojim najslabšim uvodom na majorjih.

Dan je končal s 73 udarci, tako da si s tremi udarci nad parom deli 49. mesto. McIlroy, ki je slavil na uvodnem majorju sezone na mastersu v Augusti in s tem dopolnil karierni grand slam teh turnirjev, je potreboval še udarec več (74) in si deli 62. mesto. Tudi branilec naslova na OP ZDA in domačin Bryson DeChambeau se ni znašel, tudi on je med tistimi s tremi udarci nad parom igrišča.