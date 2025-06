Spaun zmagovalec golfskega OP ZDA

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

To je za JJ Spauna prva velika zmaga kariere. "Nikoli si nisem mislil, da bom stal tukaj in držal v rokah to prestižno trofejo," je Spaun povedal po zmagoslavju, za katerega je zaslužil 4,3 milijona dolarjev (okoli 3,73 milijona evrov).

"Vedno sem imel ambicije in sanje. Nikoli nisem vedel, kje je moja zgornja meja. Samo poskušam biti najboljši igralec golfa, kar sem lahko. Vesel sem, da sem to lahko pokazal tukaj v Oakmontu," je dodal zmagovalec. Dan je sicer začel slabo, s petimi bogeyji na prvih šestih luknjah.