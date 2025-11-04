Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Specifična dvorana, zahteven tekmec, a tudi jasen cilj

Bukarešta, 04. 11. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.F.
Komentarji
1

Slovenski odbojkarski državni prvaki, igralci ACH Volleyja, želijo že na uvodni tekmi drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Dinamo Bukarešti zmagati. Narediti prvi korak proti uvrstitvi v zaključek boja za mesta med evropsko elito.

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volley odštevajo ure do začetka najpomembnejše tekme letošnje sezone, prvega obračuna 2. kroga kvalifikacij Lige prvakov, ko jim bo v dvorani Polivalenta v Bukarešti nasproti stala zasedba romunskega prvaka Dinama. Kluba, ki je po 30 letih osvojil naslov državnega prvaka in obenem po sušnih 30 letih znova napada uvrstitev v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje. Dosežek, ki bi predstavljal naslednji korak v popolnem preporodu romunske odbojke, ki z reprezentanco znova želi krojiti evropski in svetovni vrh.

Veselje po napredovanju v 2. krog kvalifikacij je zgodovina, obračun z Dinamom Bukarešto sedanjost.
Veselje po napredovanju v 2. krog kvalifikacij je zgodovina, obračun z Dinamom Bukarešto sedanjost. FOTO: Damjan Žibert

A na drugi strani jim stoji ACH Volley, ki je v uvodnem krogu kvalifikacij že izločil ambiciozni Orion Stars, dobil najprej tekmo na gostovanju, nato še pred več kot 2000 gledalci v domačem Tivoliju. "Tudi v Bukarešti je cilj enak. Prišli smo po zmago," je odločen najkoristnejši igralec povratnega obračuna z Nizozemci, srednji bloker Janž Janez Kržič, ki se zaveda, da ga skupaj s soigralci čaka zahtevna naloga.

Ljubljančani, ki so v romunsko prestolnico pripotovali v ponedeljkovih zgodnjih jutranjih urah, se namestili v hotel in po počitku začeli s pripravo na preizkušnjo, so zahtevnost tekmeca začutili iz večih zornih kotov. Ne gre le za klub, katerega prva zvezdnika sta romunski reprezentant Mircea Peta in srbski korektor Petar Premović, ampak za zasedbo, ki igra v specifični dvorani.

Dinamo je v uvodnem krogu kvalifikacij izločil Strumico iz Severne Makedonije, v domačem prvenstvu pa so do tega trenutka odigrali le eno tekmo in s 3:1 v nizih izgubili proti Zalauu. Obračun Dinama Bukarešta in ACH Volley bomo od 17.50 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Pasica Bukarešta vs ACH Volley
Pasica Bukarešta vs ACH Volley FOTO: 24ur.com
odbojka liga prvakov gregor ropret janž janez kržič dinamo bukarešta
Naslednji članek

Oranžni zmaji ne bežijo od vloge favorita, a opozarjajo na ambiciozne Romune

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kratki
04. 11. 2025 11.13
Gremo ACH mate vi to že danes💪💪💪💪
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330