Specifična dvorana, zahteven tekmec, a tudi jasen cilj

Slovenski odbojkarski državni prvaki, igralci ACH Volleyja, želijo že na uvodni tekmi drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Dinamo Bukarešti zmagati. Narediti prvi korak proti uvrstitvi v zaključek boja za mesta med evropsko elito.

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volley odštevajo ure do začetka najpomembnejše tekme letošnje sezone, prvega obračuna 2. kroga kvalifikacij Lige prvakov, ko jim bo v dvorani Polivalenta v Bukarešti nasproti stala zasedba romunskega prvaka Dinama. Kluba, ki je po 30 letih osvojil naslov državnega prvaka in obenem po sušnih 30 letih znova napada uvrstitev v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje. Dosežek, ki bi predstavljal naslednji korak v popolnem preporodu romunske odbojke, ki z reprezentanco znova želi krojiti evropski in svetovni vrh.

Veselje po napredovanju v 2. krog kvalifikacij je zgodovina, obračun z Dinamom Bukarešto sedanjost. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

A na drugi strani jim stoji ACH Volley, ki je v uvodnem krogu kvalifikacij že izločil ambiciozni Orion Stars, dobil najprej tekmo na gostovanju, nato še pred več kot 2000 gledalci v domačem Tivoliju. "Tudi v Bukarešti je cilj enak. Prišli smo po zmago," je odločen najkoristnejši igralec povratnega obračuna z Nizozemci, srednji bloker Janž Janez Kržič, ki se zaveda, da ga skupaj s soigralci čaka zahtevna naloga.

Ljubljančani, ki so v romunsko prestolnico pripotovali v ponedeljkovih zgodnjih jutranjih urah, se namestili v hotel in po počitku začeli s pripravo na preizkušnjo, so zahtevnost tekmeca začutili iz večih zornih kotov. Ne gre le za klub, katerega prva zvezdnika sta romunski reprezentant Mircea Peta in srbski korektor Petar Premović, ampak za zasedbo, ki igra v specifični dvorani.

Dinamo je v uvodnem krogu kvalifikacij izločil Strumico iz Severne Makedonije, v domačem prvenstvu pa so do tega trenutka odigrali le eno tekmo in s 3:1 v nizih izgubili proti Zalauu. Obračun Dinama Bukarešta in ACH Volley bomo od 17.50 prenašali na Kanalu A in VOYO.