Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Spektakel pred (skoraj) polnim Zlatorogom: pet golov za mirno pot v Istanbul

Celje, 16. 02. 2026 11.28 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
RK Celje Pivovarna Laško

Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so na prvi tekmi osmine finala EHF Evropskega pokala pred 3000 navijači v Dvorana Zlatorog prišli do pomembne zmage proti turškemu Bešiktašu (39:34) in si pred povratnim obračunom priigrali pet zadetkov prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti. Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor trdovratnega tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovici tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

Klemen Luzar
Klemen Luzar
FOTO: David Valant

Celjska zasedba se tako na povratno tekmo odpravlja z odlično popotnico in petimi zadetki prednosti. V Istanbul bodo skušali prikazati novo zrelo predstavo in potrditi napredovanje med najboljših osem ekip evropskega pokala. "Ja, kot prvo smo želeli zmagati tekmo. To se je tudi uresničilo. Mislim, da moram pohvaliti vse za pristop, za borbo. Morda imamo malo grenkega priokusa, ker smo res veliko 100 % strelov zgrešili, tako da bi lahko bila razlika še višja," je za celjsko uradno spletno stran kluba povedal strateg Celjanov Klemen Luzar

Preberi še Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

"Je pa ekipa Bešiktaša, kot smo pričakovali, igrala hiter rokomet, težko jih je prekinjati. Dobri so tudi v strelih. Ampak vseeno mislim, da smo ta del opravili dobro. Več težav smo imeli, kot sem že rekel, z zapravljenimi priložnostmi dobesedno ena na ena z vratarjem in na podlagi tega so tudi oni imeli kak protinapad več. Mi smo že pred samo tekmo vedeli, da moramo odigrati dve srečanji in srečni smo, da ostajamo v igri in gremo z optimizmom v Turčijo," je še dodal glavni trener pivovarjev.

Pri pivovarjih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb. Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada. 

rokomet celje evropski pokal

Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534