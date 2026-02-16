Spektakel pred (skoraj) polnim Zlatorogom: pet golov za mirno pot v Istanbul

Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti. Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor trdovratnega tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovici tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

Celjska zasedba se tako na povratno tekmo odpravlja z odlično popotnico in petimi zadetki prednosti. V Istanbul bodo skušali prikazati novo zrelo predstavo in potrditi napredovanje med najboljših osem ekip evropskega pokala. " Ja, kot prvo smo želeli zmagati tekmo. To se je tudi uresničilo. Mislim, da moram pohvaliti vse za pristop, za borbo. Morda imamo malo grenkega priokusa, ker smo res veliko 100 % strelov zgrešili, tako da bi lahko bila razlika še višja ," je za celjsko uradno spletno stran kluba povedal strateg Celjanov Klemen Luzar .

"Je pa ekipa Bešiktaša, kot smo pričakovali, igrala hiter rokomet, težko jih je prekinjati. Dobri so tudi v strelih. Ampak vseeno mislim, da smo ta del opravili dobro. Več težav smo imeli, kot sem že rekel, z zapravljenimi priložnostmi dobesedno ena na ena z vratarjem in na podlagi tega so tudi oni imeli kak protinapad več. Mi smo že pred samo tekmo vedeli, da moramo odigrati dve srečanji in srečni smo, da ostajamo v igri in gremo z optimizmom v Turčijo," je še dodal glavni trener pivovarjev.

Pri pivovarjih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb. Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada.