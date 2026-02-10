Naslovnica
Drugi športi

Rokometni spektakel v Trebnjem: obračun prvega in drugega, Tamše proti Zormanu

Trebnje, 10. 02. 2026 15.16 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Trimo Trebnje

Sreda prinaša veliki derbi vodilnih ekip slovenskega rokometnega državnega prvenstva v Trebnjem. Ekipa RD LL Grosist Slovan se tja odpravlja izjemno dobro pripravljena in gre po zmago. Podobno razmišljajo tudi v taboru Trebanjcev. Obeta se pravi rokometni spektakel, nova dvorana v Trebnjem bo bržkone pokala po šivih. Favorita ni.

Tim Cokan je pred prihodom v Ljubljano anstopal v dresu Celjanov.
Tim Cokan je pred prihodom v Ljubljano anstopal v dresu Celjanov.
FOTO: Aljoša Kravanja

Desno krilo Slovana Tim Cokan je prepričan, da bodo gledalci v novi športni dvorani Trebnje lahko videli pravo rokometno poslastico, ki ne bo odločena do zadnjega trenutka. "Misim, da bo šlo za eno najtežjih tekem v dosedanjem poteku sezone za obe ekipi. Dvoboj vrha lestvice, zato pričakujem pravi rokometni derbi," je za uradno spletno stranb kluba dejal Cokan. 

Slovanovci bodo pokalno lovoriko branili v 'lastni organizaciji'

RD LL Grosist Slovan in RK Trimo Trebnje sta se pomerila v uvodu sezone na Kodeljevem, ko se je tekma končala s 33:33. Tekma 12. kroga (ni bila odigrana prej zaradi obveznosti Trima v evropskem tekmovanju) prinaša boj za vrh lestvice v Ligi NLB. Dvorana bo polna in pričakuje se izjemen dvoboj. "Vedno je bolje igrati v polni in glasni dvorani, kakor pa v tišini. To daje dodaten zagon vsem, ne samo domači ekipi," meni 24-letni Celjan v dresu slovenskih prvakov.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Tekma v Trebnjem se bo začela v sredo, 11. februarja, ob 18.30. Po premoru je Slovan v soboto odigral tekmo s Krko in jo v končnici tudi dobil. Predstava sicer ni bila najboljša, a zmagi se ne gleda v zobe. Cokan ob tem pravi: "S Krko imeli nekaj težav, ampak smo na koncu pokazali karakter in si priborili dve točki, kar je najbolj pomembno. Mislim, da moramo biti bolj odločni v vseh segmentih igre in na takšen način bomo lahko proti Trebnjemu slavili zmago." V Trebnjem se obeta pravi rokometni spektakel. V goste prihaja aktualni prvak s selektorjem Urošem Zormanom, tudi nekdanjim trenerjem Trebanjcev.

Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

"Naš cilj je, da na vsaki tekmi pokažemo naš pravi obraz. Včasih nam to uspe, včasih ne, a upamo, da bo v Trebnjem drugače kot na zadnji tekmi proti Krki. Ključen bo predvsem začetek – če je ta dober, je vse lažje. Z mislimi smo že od sobote osredotočeni na Trebnje in prepričan sem, da nas čaka še ena prava rokometna poslastica," pa je dejal rokometaš Slovana Aljaž Panjtar.

Tamše pred derbijem: Pomembni bosta trezna glava in pametna igra

Športna dvorana Trebnje bo prizorišče prve domače tekme članske ekipe v novem koledarskem letu. Trebanjski levi se bodo v okviru DRINX derbija pomerili z aktualnimi državnimi prvaki, ekipo LL Grosist Slovan s Kodeljevega. Slovan velja za enega glavnih konkurentov v boju za sam vrh prvenstvene lestvice. Prva letošnja medsebojna tekma v Ljubljani se je končala z neodločenim izidom (33:33), kar napoveduje nov izjemno zanimiv in izenačen obračun tudi pred domačimi gledalci.

Branko Tamše
Branko Tamše
FOTO: Trimo Trebnje

"Pred nami je obračun z aktualnim državnim in pokalnim prvakom, ekipo LL Grosist Slovan, ki premore izjemno kakovostno in respektabilno zasedbo ter selektorja na klopi. Zavedamo se njihove moči, širokega igralskega kadra, številnih reprezentantov in velikega potenciala, kar potrjujeta tudi zadnji dve sezoni. Čaka nas izjemno zahteven nasprotnik, na katerega se skrbno pripravljamo. Zelo pomembni bosta trezna glava in pametna igra. Storili bomo vse, da odigramo najbolje, kar v tem trenutku zmoremo, predvsem pa si želim, da izpolnimo vse naloge, ki jih bomo igralcem zadali pred tekmo. Le tako lahko enakovredno pariramo Slovanu. Verjamem tudi, da bo dvorana polna, kar nam lahko prinese dodatno energijo. Pričakujem dobro, močno in borbeno rokometno predstavo. Če bomo uresničili zastavljene cilje, verjamem, da bo tudi rezultat pozitiven," je bil rped derbijem izčrpen strateg Trebanjcev Branko Tamše

rokomet slovan trebnje

V Koprivnici pred gostovanjem Krimovk popolna mobilizacija

