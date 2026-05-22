Spektakel v Velenju: asfalt bodo pokorile dirkalne zveri

V Šaleški dolini se začenja reli z najdaljšo tradicijo – 41. Tiki Rally Velenje. Prijavljenih je 71 posadk iz sedmih držav. Dirkači iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije in Romunije so se že dopoldne preizkusili na testni vožnji, t. i. shakedownu, malo pred 16. uro pa se začenja prva od desetih hitrostnih preizkušenj. Organizatorji napovedujejo izjemno atraktivno prireditev, saj je na dirko prijavljenih kar 18 vozil razreda Rally2. "To je klasa, nad katero je samo še vozilo Rally1 – glavno vozilo v svetovnem prvenstvu WRC. Vozila Rally2 razvijajo med 350 in 400 konjskih moči (med 257 kW in 294 kW), pogon na vsa štiri kolesa pa jim omogoča izjemne pospeške in oprijem v ovinkih," pojasnjuje direktor dirke Daniel Blažinčič.

Mitja Glaseničnik na Rally Velenje FOTO: AMTK Velenje

Med zanimivejšimi imeni izpostavljajo romunskega državnega prvaka Sebastiana Scirleta, veliko pozornosti domačih navijačev pa bosta deležna tudi člana AMTK Velenje Mitja Glasenčnik in sovoznik Matej Pistotnik. Lanska državna prvaka divizije 4 letos prvič nastopata z dirkalnikom Rally2. Ponovil se bo tudi boj za vrh državnega prvenstva – na prvi dirki sezone je začetno prevlado Marka Škulja in Uroša Ocvirka v drugem dnevu strl osemkratni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin, ki sta se naposled povzpela na prvo stopničko. Prvo mesto pa bosta lovila tudi Marko Grossi in Tara Berlot.

'Skorno vedno poskrbi za spektakel'

Reli bo skupno dolg 260 kilometrov, od tega bo kar 123 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Po izkušnjah organizatorjev največ gledalcev tradicionalno privabi hitrostna preizkušnja Skorno, kjer dirkače čaka eden najbolj zahtevnih ovinkov celotnega relija. "Vsaka preizkušnja ima sicer svoje posebnosti, a Skorno vedno poskrbi za spektakel," pravi Blažinčič.

Rally Velenje FOTO: AMTK Velenje

Reli Velenje sicer poteka že od leta 1984, organizatorji pa poudarjajo, da prireditev še danes temelji predvsem na prostovoljnem delu članov kluba in podpori lokalnega okolja. Jedrno organizacijsko ekipo sestavlja okoli deset ljudi, med samim dogodkom pa sodeluje vseh 50 članov društva.