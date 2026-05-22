Spektakel v Velenju: asfalt bodo pokorile dirkalne zveri

Velenje, 22. 05. 2026 14.35 pred 55 minutami 2 min branja 3

M.P.
Rally Velenje

Na zavite ceste Šaleške doline so se že vrnili dirkači, tokrat iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije in Romunije. V Velenju se za zmago že 41. izvedbe relija poteguje 71 posadk, ki bodo v dveh dneh dirke prevozile 123 tekmovalnih kilometrov.

V Šaleški dolini se začenja reli z najdaljšo tradicijo – 41. Tiki Rally Velenje. Prijavljenih je 71 posadk iz sedmih držav. Dirkači iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije in Romunije so se že dopoldne preizkusili na testni vožnji, t. i. shakedownu, malo pred 16. uro pa se začenja prva od desetih hitrostnih preizkušenj.

Organizatorji napovedujejo izjemno atraktivno prireditev, saj je na dirko prijavljenih kar 18 vozil razreda Rally2. "To je klasa, nad katero je samo še vozilo Rally1 – glavno vozilo v svetovnem prvenstvu WRC. Vozila Rally2 razvijajo med 350 in 400 konjskih moči (med 257 kW in 294 kW), pogon na vsa štiri kolesa pa jim omogoča izjemne pospeške in oprijem v ovinkih," pojasnjuje direktor dirke Daniel Blažinčič.

FOTO: AMTK Velenje
FOTO: AMTK Velenje

Med zanimivejšimi imeni izpostavljajo romunskega državnega prvaka Sebastiana Scirleta, veliko pozornosti domačih navijačev pa bosta deležna tudi člana AMTK Velenje Mitja Glasenčnik in sovoznik Matej Pistotnik. Lanska državna prvaka divizije 4 letos prvič nastopata z dirkalnikom Rally2.

Ponovil se bo tudi boj za vrh državnega prvenstva – na prvi dirki sezone je začetno prevlado Marka Škulja in Uroša Ocvirka v drugem dnevu strl osemkratni državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin, ki sta se naposled povzpela na prvo stopničko. Prvo mesto pa bosta lovila tudi Marko Grossi in Tara Berlot.

'Skorno vedno poskrbi za spektakel'

Reli bo skupno dolg 260 kilometrov, od tega bo kar 123 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Po izkušnjah organizatorjev največ gledalcev tradicionalno privabi hitrostna preizkušnja Skorno, kjer dirkače čaka eden najbolj zahtevnih ovinkov celotnega relija. "Vsaka preizkušnja ima sicer svoje posebnosti, a Skorno vedno poskrbi za spektakel," pravi Blažinčič.

FOTO: AMTK Velenje
FOTO: AMTK Velenje

Reli Velenje sicer poteka že od leta 1984, organizatorji pa poudarjajo, da prireditev še danes temelji predvsem na prostovoljnem delu članov kluba in podpori lokalnega okolja. Jedrno organizacijsko ekipo sestavlja okoli deset ljudi, med samim dogodkom pa sodeluje vseh 50 članov društva.

Posebnost velenjskega relija ostaja tudi tesna povezanost z mestom. Servisna cona bo postavljena ob Velenjskem jezeru v Vista Parku, organizatorji pa želijo reli približati tudi obiskovalcem. Regrupi vozil bodo zato potekali na Titovem trgu v Velenju in na Glavnem trgu v Šoštanju, kjer si bodo lahko obiskovalci dirkalnike in posadke ogledali od blizu.

"Nadejamo se, da pridemo do 50. izvedbe in še dlje," še dodaja Blažinčič.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
22. 05. 2026 15.21
A to je priprava na zeleni prehod, torej so vsi avti električni?🤪
Jezna lepookica
22. 05. 2026 14.59
Prejšnji vikend poplava harmonik,danes pa dirkalnih avtomobilov.....
Prelepa Soča
22. 05. 2026 15.22
Harmonike so super, nobenih izpuhov.... no, malo morda njihovi lastniki 🙄.
