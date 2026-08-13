Spektakularen zaključek državnega finala 30. sezone Plazma Športnih iger mladih na Reki

Reka je letos gostila več kot 2500 finalistov Plazma Športnih iger mladih. Vrhunec državnega finala je predstavljal Coca-Cola Cup, največji malonogometni turnir v Evropi. Kvalifikacije so se začele že januarja, do konca junija pa je bilo organiziranih kar 155 turnirjev, na katerih je nastopilo več kot 50.000 nogometašev in nogometašic.

V Dalmacijo prihaja športni spektakel

Najboljše ekipe Coca-Cola Cupa v kategorijah letnikov 2011 ter 2008 in mlajših so se pomerile za naslov državnega prvaka. Turnir je zasnovan kot družbeno odgovorna platforma za spodbujanje športnih vrednot, fair playa in ekipnega duha med mladimi.

Na igriščih v Zametu, Srdočih in Kastvu so gledalci spremljali številne atraktivne poteze. V kategoriji letnikov 2008 in mlajših je naslov osvojila ekipa Balki in prijatelji iz Karlovca, medtem ko je bila v kategoriji letnikov 2011 in mlajših najboljša ekipa MNK Futsal Pula.

Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

Že šesto leto zapored v sodelovanju z UEFA Foundation for Children, katere ambasador iger in predsednik UEFA je Aleksander Čeferin, organizirajo tudi nogometne turnirje za dekleta ter tako spodbujajo razvoj in promocijo ženskega nogometa.

Več kot 6000 mladih nogometašic

Rezultat teh prizadevanj je vse večje število deklet, ki se vključujejo v tekmovanja. Letos je na turnirjih nastopilo več kot 6000 mladih nogometašic, najboljša ekipa pa je bil ŽNK Arena Pula.

Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Mlade nogometne upe so v Reki podprli slovenski selektor Matjaž Kek, kondicijski trener Luka Brkljača, nogometaš Franko Andrijašević in inštruktorica Hrvaške nogometne zveze Dunja Štokan, ki so najboljšim podelili medalje in priznanja.

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