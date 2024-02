Špela Perše in Kaja Fain daleč od olimpijske norme

Nizozemka Sharon van Rouwendal je spet dokazala, da je med daljinskimi plavalkami najmočnejša v sprintu in dobila boj šesterice, ki se je na koncu 10 km spopadla za tri stopničke na odru za zmagovalce. Dobro sekundo je za njo zaostala Avstralka Chelsea Gubecka, skoraj tri pa bronasta Brazilka Ana Marcela Cunha. Slovenki Špela Perše in Katja Fain sta se po slabšem nastopu na olimpijski razdalji in kljub dejstvu, da sta bili daleč od načrtov, zbrali za drugi nastop in z 28. in 40. mestom vsaj delno popravili sliko.

Radovljičanka Peršetova, olimpijka iz Ria 2016 in Tokia 2020, je za zmagovalko zaostala za dobro minuto in pol. "S prvo tekmo res nisva bila zadovoljna, danes sva boljše volje, čeprav sva tukaj preživljala pravo dramo. Špela je v soboto dobila močan udarec v prsi, morala na pregled k zdravniku, na slikanje in tudi danes je nastopila s pomočjo zdravil. Kljub temu se je na obeh tekmah borila do konca," je po tekmi povedal trener Alen Kramar.

O sami tekmi pa je dodal: "Zaostanek je sprejemljiv, kazalo pa je še bolje, saj je bila Špela v prvem krogu v vodilni skupini, nato pa se je naredila manjša luknja in skupina se je razdelila na dva dela. Kratek počitek, nato pa se bova začela pripravljati na evropsko prvenstvo v Beogradu." Katja Fain je bila v ospredju naslednje zasledovalne skupine z zaostankom 3:46 minute. Mariborčanka je na tekmi nedvomno plačala davek neizkušenosti v daljinskem plavanju, saj nastope lahko prešteje na prste ene roke.

Priložnost, da Fainova vnovič zablesti, se ji ponuja že prihodnji teden, ko se bo v Dohi pridružila delu ekipe, ki nastopa v bazenskem plavanju. Tam bo do visokih uvrstitev skušala pomagati štafetama na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto, ki se spogledujeta z odhodom na olimpijske igre v Parizu.