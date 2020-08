Špela Ponomarenko Janić državna prvakinja še na 500 metrov

Najhitrejši moški kajakaški dvojec na 200 metrov je bil Rok Šmit/Miha Fartek, ženski pa Mia Medved/Eva Jeklin. Med dvojci na 1000 metrov sta slavila Anže Urankarin Simon Oven ter Tjašain Manca Mikelj, na 5000 metrov pa Jošt Zakrajšekin Tjaša Mikelj. Še drugi dan zaporedoma je na najvišjo stopničko med kajakašicami stopila Špela Ponomarenko Janić, ki je na 500-metrski razdalji za dve sekundi in pol prehitela siceršnjo kolegico v dvojcu Anjo Osterman, na tretje mesto pa je znova priveslala Mia Medved.

Ostermanova je po dveh drugih mestih tega vikenda povedala: "Prvič sem veslala v Murski Soboti. Proge so nekoliko smešno označene, saj so boje le na startu in cilju, tako da se je težko orientirati, kam iti. S svojimi tekmami sem lahko zadovoljna. Bila sem dvakrat druga, veslala sem tako kot sem si zadala."

Šmit le 22 stotink pred Zakrajškom v finalu na 500 metrov

Zelo tesen je bil moški kajakaški finale na 500 metrov, kjer je Šmit za 22 stotink sekunde ugnal Zakrajška, na tretje mesto pa je priveslal Fartek. V kanuju je tako kot na 200 metrov zmagal Dejan Jakomin, pred Majem Oštrbenkomin Nejcem Gradiškom. V konkurenci kajakaških dvojcev na 200 metrov sta bila brez prave konkurence Šmit in Fartek. Bohinjska naveza je bila več kot šest sekund hitrejša od Mateja Ivančičain Mateja Madruše, na tretje mesto pa sta priveslala Jakob Staničin Matija Preskar.

V ženski konkurenci dvojcev na 200 metrov sta si naslov državnih prvakinj priveslali Medvedova in Jeklinova pred Nejo Vodopivecin Melanie Schembri Waiteter Brino Novakin Tjašo Flegar. Na 1000 metrov sta bila med dvojci najhitrejša Urankar in Oven, druga sta bila Alen Mugerliin Jan Černe, tretja pa Anže Pikonin Andraž Korošec. Med kajakašicami sta na 1000 m zmagali sestri Manca in Tjaša Mikelj pred Medvedovo in Jeklinovo ter Vodopivčevo in Melanie Schembri Waite.

Na najdaljši 5000-metrski razdalji je med kajakaši daleč najboljši čas dosegel Zakrajšek, ki je bil skoraj dve minuti hitrejši od vseh tekmecev. Na drugo mesto je priveslal Oven, tretji pa je bil Tit Faletič. V ženski konkurenci je večino tekme vodila Ana Šteblaj, ki pa je v zadnjem delu izgubila moč, tako da jo je prehitela Tjaša Mikelj, na tretje mesto pa je priveslala Manca Mikelj.