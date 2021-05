Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v kajakaškem dvojcu na 200 metrov zmagali v svetovnem pokalu v Szegedu na Madžarskem. Drugo mesto sta osvojili Ukrajinki Marija Kičasova Skorik in Ljudmila Kuklinovska, ki sta zaostali 34 stotink, tretji pa sta bili z zaostankom 64 stotink Portugalki Teresa Portela in Joana Vasconcelos.

icon-expand Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman FOTO: Kajaška zveza Slovenije