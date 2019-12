Spet rekorden nagradni sklad na OP Avstralije

Zmagovalca med posamezniki bosta vsak domov odnesla po 4,12 milijona (približno 2,57 milijona evrov), finalista pa po dva milijona avstralskih dolarjev (1,25 milijona evrov). Pri nagradah za najboljše ni prišlo do velikega povišanja, zato pa jo bodo januarja precej bolje odnesli igralci v uvodnih krogih turnirja. Za poraz v prvem krogu Australian Opna bodo igralci prejeli po 90.000 dolarjev (56.200 evrov), kar je 20-odstotni porast glede na leto 2019, v drugem krogu že 128.000 dolarjev (79.000 evrov), polfinalisti pa malo več kot milijon (okoli 624.330 evrov), kar pomeni 13-odstotno povišico.

Povečan nagradni sklad je pomemben korak pri zagotavljanju najboljših igralcev, meni direktor turnirja Craig Tiley, ki je dodal, da se je nagradni sklad več kot potrojil glede na leto 2007. Turnir v Melbourne Parku se bo začel 20. januarja in končal z moškim finalom 2. februarja.

Odpoved Andreescujeve

Kanadčanka Bianca Andreescu, zmagovalka zadnjega teniškega turnirja za veliki slam v letu 2019, odprtega prvenstva ZDA, je odpovedala nastop na turnirju v Aucklandu, ki služi kot priprava na OP Avstralije. Andreescujeva je kot razlog za odpoved navedla še ne pozdravljeno poškodbo kolena. Devetnajstletna kanadska senzacija, ki se je v iztekajočem se letu kot raketa povzpela po lestvici WTA s 152. mesta vse do številke 5, in ki je za leto 2019 dejala, da je doživela zgodbo o Pepelki, bi bila na Novi Zelandiji prva nosilka.

Organizatorji so v kratkem sporočilu za javnost zapisali še, da je Andreescujeva nastop odpovedala zaradi "ponavljajočih se težav s kolenom", ob tem pa niso dodali, ali je vprašljiv tudi njen nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo začelo 20. januarja. Andreescujeva je letos osvojila tri prestižne naslove: v Indian Wellsu, Torontu in New Yorku na US Opnu.

Nato je morala sezono predčasno končati zaradi poškodbe. Vzela si je skoraj sedemtedenski premor, potem ko jo je koleno izdalo na finalu WTA v Šenženu v začetku novembra. Ta mesec je dejala, da ne potrebuje operacije in da bo skušala pozdraviti poškodbo s terapijami. Prva nosilka turnirja v Aucklandu, ki se bo začel 6. januarja, bo ob odsotnosti Andreescujeve zdaj prva dama ženskega tenisa, Američanka Serena Williams.