Špilerjeva na atletskem SP končala po kvalifikacijah

Barbara Špiler, ki je imela najslabši izid med vsemi prijavljenimi, je začela s kvalifikacijami v prvi skupini in so ji v prvem metu namerili 65,55 m. Delila je deseto mesto v skupini med 13 tedaj uvrščenimi, saj dve tekmovalki nista imeli veljavnega meta. Brez izmerjenega dosežka je bila v drugi seriji tudi Brežičanka, ki je vrgla še slabše kot prvič in namerno prestopila. Pred zadnjim, tretjim poskusom je izgubila štiri mesta in bila predzadnja, 14. V njenem zadnjem metu je kladivo pristalo na 65,75 m in je prehitela dve tekmovalki v skupini.

Avtomatična kvalifikacijska norma je bila 72 m, kar je več od slovenskega rekorda Špilerjeve, ki pa je 71,25 metra vrgla leta 2012.