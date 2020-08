Spodbudna novica: Jakobsen se je vrnil v domovino

Fabio Jakobsenje nato na Poljskem prestal peturno operacijo obraza in lobanje, zdravi pa se tudi zaradi zloma več kosti. "Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje in je nared za prevoz v bolnišnico v Leidenu na Nizozemskem, kjer bodo še naprej skrbeli za njegove poškodbe in okrevanje," so še zapisali v sporočilu iz Deceuninck Quickstepa.

Preiskavo nesreče je medtem sprožilo poljsko tožilstvo.