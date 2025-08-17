Spopad prvega in drugega na svetu za krono v Cincinnatiju

Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner in njegov ta čas najbolj vroč tekmec Carlos Alcaraz se bosta v finalu turnirja pomerila že četrtič v tej sezoni, potem ko sta oba v Cincinnatiju dosegla polfinalni zmagi po dveh nizih. Finalni dvoboj Italijana Sinnerja in Španca Alcaraza bo ponovitev zaključnega obračuna na Roland Garrosu in v Wimbledonvu.

Jannik Sinner, ki je na igrišču praznoval svoj 24. rojstni dan, je premagal 136. igralca sveta Terencea Atmaneja iz Francije, ki se je na turnir uvrstil iz kvalifikacij, s 7:6 (4) in 6:2. Drugi nosilec Carlos Alcaraz s 6:4, 6:3 ugnal obolelega Aleksandra Zvereva; Nemec je dodatno trpel zaradi vročine in vlage. Alcaraz in Sinner sta to sezono igrala za trofejo tudi v Rimu, Italijan je svojo zadnjo zmago osvojil prejšnji mesec v All England Clubu. Sinner je končal sanjski niz Atmaneja in bo zdaj poskušal postati prvi igralec po Švicarju Rogerju Federerju v sezonah 2014 in 2015, ki je v Cincinnatiju osvojil dva zaporedna naslova.

Sinner, na svojem prvem turnirju po zmagi na Wimbledonu se pripravlja na odprto prvenstvo ZDA, na poti do finala ni izgubil niti enega niza. "Vsakič, ko igraš proti novemu nasprotniku, je zelo, zelo težak izziv," je dejal Sinner. "V poznejših fazah turnirja je pritisk velik, vsi si zaslužijo biti tam."

Alcaraz bo igral tudi v svojem drugem finalu v Cincinnatiju, potem ko je leta 2023 izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću. V uvodnem nizu je enkrat oddal servis Zverevu in ga nato osvojil, preden se je Nemec, ki je diabetik, začel slabo počutiti in je po tretji igri drugega niza vzel zdravniški odmor. Zverev, ki je od leta 2014 odstopil le na dveh tekmah, se je vrnil v igro in končal neenakomerno tekmo z Alcarazom, ki je v drugi igri drugega niza večkrat naredil dvojno napako, a je zadnjih 12 točk osvojil, ko je Zverev igral "na polno".

