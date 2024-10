Spopad vodilnih na Kodeljevem: Vemo, kaj pomeni Celje, a ne doživljamo stresa zaradi tega

Celjani prihajajo v Ljubljano kot edina neporažena ekipa v sezoni 2024/25, v osmih krogih so ob sedmih zmagah vknjižili remi z Ribnico. Slovan je doživel le tesen poraz v Velenju, vse ostale nasprotnike pa premagal. " Kot ekipa se zavedamo, da je Celje odlična ekipa, ki je tudi v dobri formi. Vendar ne doživljamo več stresa, saj smo osredotočeni na našo igro, na našo povezanost in počutje in tudi odločni, da gremo po novo zmago. Pričakujemo težko tekmo, od nas pa je odvisno, ali bomo izpolnili to, kar smo si zadali 100-odstotno," pred sredinim obračunom za uradno spletno stran Slovana pravi Izidor Budja.

V ljubljanski ekipi se še vedno ubadajo s številnimi poškodbami, kar pa, kot sporočajo, ne bo ovira za odločen boj. "Mislim, da se obeta vrhunska tekma. Želimo si polne dvorane, zato pozivam navijače, da nas pridejo spodbujat. Mi, Slovanovci, na igrišču bomo naredili vse, da premagamo Celje, občinstvo pa nam lahko da dodaten zalet in motivacijo," še pravi levi zunanji igralec Slovana.

Kar se tiče nasprotnika, pa Budja pravi, da so Celjani zelo močni v napadu, predvsem v igri ena na ena. "Mi moramo biti čvrsti v obrambi, v napadu pa ne smemo izgubljati žog, saj vsako napako kaznujejo," je dodal 24-letnik iz Maribora.

Milićević in Pereira: Zanašali se bomo na našo igrivost, mladost, timski duh

Trener celjskih pivovarjev Paulo Pereira in Uroš Milićević, drugi najboljši strelec Celjanov v letošnji sezoni, napovedujeta sredin derbi v Ljubljani. "V sredo bomo igrali proti eni najboljših ekip v ligi ne samo v teoretičnem smislu, ampak tudi v praktičnem. To dokazujejo iz tekme v tekmo, saj so v letošnji sezoni izgubili zgolj eno srečanje. V tem trenutku sta Trimo in Slovan pred nami glede same priprave na tekmo, saj se lahko v miru pripravljata na domače prvenstvo, mi pa imamo zaradi evropskih obveznosti na voljo manj časa. V dveh dneh se moramo dobro pripraviti na tekmo, saj smo se pred tem posvetili Gračanici. V vsakem primeru se gremo v Ljubljano borit za zmago, čeprav nas čaka zaenkrat najtežja tekma v sezoni. To bo še ena priložnost več za našo rast in gradnjo karakterja. Ob tem si želimo, da se čim več igralcev vključi v igranje težkih tekem, saj nam bo to koristilo v nadaljevanju sezone. Zmaga je za nas vedno pomembna, ni pa na dolgi rok najpomembnejša," je bil v izjavi za celjsko uradno spletno stran izčrpen Pereira.