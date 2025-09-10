Svetli način
Šport in politika, politika in šport: Kanada in Izrael brez navijačev na tribunah

Halifax, 10. 09. 2025 08.24 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Obračun teniških reprezentanc Kanade in Izraela v skupinskem delu Davisovega pokala bo zaradi varnostnih tveganj potekal brez navijačev, je v torek sporočila kanadska teniška zveza. Kanada in Izrael se bosta v skupinskem delu teniškega turnirja pomerila 12. in 13. septembra v Halifaxu v vzhodni Kanadi.

Kanadska teniška zveza je po posvetovanju z Mednarodno teniško zvezo (ITF) sprejela odločitev, da tekmo skupinskega dela svetovne skupine I Davisovega pokala odigrajo brez navijačev "zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov". "Zagotavljanje varnosti vseh vpletenih, vključno s športniki, navijači, osebjem, prostovoljci in mladoletniki, kot so otroci, ki pobirajo žogice, ostaja naša glavna prioriteta," je v izjavi zapisala nacionalna zveza Kanade.

Izvršilni vodja kanadske teniške zveze Gavin Ziv je dejal, da je bila odločitev o igri brez gledalcev "težka". "Prisiljeni smo bili odločati o temu, da je igranje za zaprtimi vrati edini način za zaščito vpletenih in ohranitev samega dogodka. Čeprav je takšna odločitev razočaranje za vse, pa nam ne bo treba odpovedati turnirja, s čimer bomo zagotovili, da bodo lahko naši športniki še naprej tekmovali na najvišji mednarodni ravni."

Kot je poročala AFP, se izraelski športniki in ekipe soočajo s protesti proti vojni Izraela v Gazi. Izraelska nogometna reprezentanca je zaradi sovražnosti igrala kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Italiji na Madžarskem.

Župan Vidma je zaradi varnostnih pomislekov zahteval, da se povratna tekma prihodnji mesec v Vidmu prestavi, italijanski sindikat trenerjev pa je pozval k popolni izključitvi Izraela iz mednarodnih tekmovanj. Protesti navijačev proti ekipi Israel-Premier Tech povzročajo tudi motnje na kolesarski dirki po Španiji, Vuelti.

Zaradi pljuvanja izključen šest sekund po začetku tekme

