Šport in politika, politika in šport: Kanada in Izrael brez navijačev na tribunah

Kanadska teniška zveza je po posvetovanju z Mednarodno teniško zvezo (ITF) sprejela odločitev, da tekmo skupinskega dela svetovne skupine I Davisovega pokala odigrajo brez navijačev " zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov ". " Zagotavljanje varnosti vseh vpletenih, vključno s športniki, navijači, osebjem, prostovoljci in mladoletniki, kot so otroci, ki pobirajo žogice, ostaja naša glavna prioriteta ," je v izjavi zapisala nacionalna zveza Kanade.

Izvršilni vodja kanadske teniške zveze Gavin Ziv je dejal, da je bila odločitev o igri brez gledalcev "težka". "Prisiljeni smo bili odločati o temu, da je igranje za zaprtimi vrati edini način za zaščito vpletenih in ohranitev samega dogodka. Čeprav je takšna odločitev razočaranje za vse, pa nam ne bo treba odpovedati turnirja, s čimer bomo zagotovili, da bodo lahko naši športniki še naprej tekmovali na najvišji mednarodni ravni ."

Kot je poročala AFP, se izraelski športniki in ekipe soočajo s protesti proti vojni Izraela v Gazi. Izraelska nogometna reprezentanca je zaradi sovražnosti igrala kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Italiji na Madžarskem.

Župan Vidma je zaradi varnostnih pomislekov zahteval, da se povratna tekma prihodnji mesec v Vidmu prestavi, italijanski sindikat trenerjev pa je pozval k popolni izključitvi Izraela iz mednarodnih tekmovanj. Protesti navijačev proti ekipi Israel-Premier Tech povzročajo tudi motnje na kolesarski dirki po Španiji, Vuelti.