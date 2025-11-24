Šport na VOYO: ACH za Ligo prvakov, FNC 25 in nogometna Liga prvakov

Liga prvakov na VOYO
V torek se bosta v Londonu soočila Chelsea in Barcelona. Ljubezni med kluboma po številnih burnih obračunih v preteklosti ni veliko, zato nas zagotovo čaka nov spektakularen obračun, poln priložnosti, napetosti in, upajmo, tudi zadetkov.
V sredo sledi obračun moštev, ki sta na prvih štirih obračunih ligaškega dela vpisali prav toliko zmag. Bayern v tej sezoni melje vse pred seboj, na drugi strani Arsenal v tekmo vstopa v izjemni formi, saj Londončani kraljujejo tudi na vrhu lestvice v angleškem prvenstvu. S prizorišč obeh obračunov se bo oglasila tudi naša ekipa na čelu s Tadejem Vidrihom in Sanjo Modrić.
ACH optimistično pričakuje Kragujevčane
Po tem, ko so se odbojkarji ACH Volleyja v prvih dveh krogih kvalifikacij za odbojkarsko Ligo prvakov pošteno namučili, so na prvem obračunu tretjega kroga gladko, s 3:0 v nizih, premagali Radnički iz Kragujevca. Na povratnem obračunu v Tivoliju bodo optimistično lovili uvrstitev v skupinski del tega tekmovanja. Tisti, ki ne boste navijali v Tivoliju, lahko pesti zanje stiskate pred televizijskimi zasloni.
FNC 25
Tokrat bo FNC svoj dogodek organiziral v Varaždinu, kjer se bosta v glavni borbi večera borila hrvaški borec Martin Batur, ki se v kletko vrača po resni poškodbi, in poljski borec Michal Kita. V FNC kletke se vrača tudi Marko Bojković, ki se bo soočil z Donovan Desmae. Ogledali si boste lahko kar 11 borb.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
Četrtek, 27. 11., ob 19.50 - CEV Liga prvakov (kvalifikacije, druga tekma 3. kroga): ACH Volley Ljubljana vs Radnički Kragujevac
Torek, 25. 11., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (5. krog): Chelsea vs Barcelona
Sreda, 26. 11., ob 20.30 - UEFA Liga prvakov (5. krog): Arsenal vs Bayern
Sobota, 29. 11., ob 19.00 - FNC 25
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.