Šport na VOYO: ACH za Ligo prvakov, FNC 25 in nogometna Liga prvakov

Pred nami so novi zanimivi športni dogodki, ki jih bomo, kot vselej, ponudili vam, uporabnikom na VOYO. V nogometni Ligi prvakov si boste v torek lahko ogledali spopad Chelseaja in Barcelone, v sredo pa sledi obračun Arsenala z Bayernom. Za vstop v skupinski del odbojkarske Lige prvakov pa se bo zaključil v četrtek, ko se bo ACH v Tivoliju soočil z Radničkim iz Kragujevca. Konca tedna pa se boste, ljubitelji borilnih športov, najbolj veselili, saj si boste v soboto lahko ogledali dogodek FNC 25.

Liga prvakov na VOYO

V torek se bosta v Londonu soočila Chelsea in Barcelona. Ljubezni med kluboma po številnih burnih obračunih v preteklosti ni veliko, zato nas zagotovo čaka nov spektakularen obračun, poln priložnosti, napetosti in, upajmo, tudi zadetkov.

Arsenalovi nogometaši bodo obračun z Bayernom pričakali v izjemni formi. FOTO: AP icon-expand

V sredo sledi obračun moštev, ki sta na prvih štirih obračunih ligaškega dela vpisali prav toliko zmag. Bayern v tej sezoni melje vse pred seboj, na drugi strani Arsenal v tekmo vstopa v izjemni formi, saj Londončani kraljujejo tudi na vrhu lestvice v angleškem prvenstvu. S prizorišč obeh obračunov se bo oglasila tudi naša ekipa na čelu s Tadejem Vidrihom in Sanjo Modrić.

ACH optimistično pričakuje Kragujevčane

Po tem, ko so se odbojkarji ACH Volleyja v prvih dveh krogih kvalifikacij za odbojkarsko Ligo prvakov pošteno namučili, so na prvem obračunu tretjega kroga gladko, s 3:0 v nizih, premagali Radnički iz Kragujevca. Na povratnem obračunu v Tivoliju bodo optimistično lovili uvrstitev v skupinski del tega tekmovanja. Tisti, ki ne boste navijali v Tivoliju, lahko pesti zanje stiskate pred televizijskimi zasloni.

FNC 25

Tokrat bo FNC svoj dogodek organiziral v Varaždinu, kjer se bosta v glavni borbi večera borila hrvaški borec Martin Batur, ki se v kletko vrača po resni poškodbi, in poljski borec Michal Kita. V FNC kletke se vrača tudi Marko Bojković, ki se bo soočil z Donovan Desmae. Ogledali si boste lahko kar 11 borb.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Športni prenosi na VOYO v tem tednu: