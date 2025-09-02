MotoGP v Kataloniji, FNC spektakel in L'Etape Slovenia

Od petka do nedelje boste na svoj račun prišli ljubitelji motociklističnega razreda motoGP. Čaka nas 15. prizorišče sezone, dirkači pa bodo tekmovali na stezi v Montmelu, severno od Barcelone. V skupnem seštevku je daleč pred vsemi Marc Marquez, ki ima kar 175 naskoka pred najbližjim zasledovalcem, bratom Alexom. Mu lahko na domačih tleh kdo od tekmecev prekriža načrte?
V soboto bomo iz Zagreba pospremili dogodek mešanih borilnih veščin FNC 24. Čaka nas kar 12 dvobojev. V glavni borbi večera se bosta udarila Ivan Vitasović in Darko Stošić, pospremili pa bomo tudi dvoboj med finalistoma resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage.
V nedeljo bomo prenašali dogodek L'Etape Slovenia. Gre za uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France. Tekmovalci bodo kolesarili po zaprtih cestah, organizatorji pa želijo s tem zagotoviti varnost in približati izkušnjo kolesarjenja na dirki po Franciji.
Športni prenosi na VOYO v tem tednu:
petek, 5. 9. - nedelja, 7. 9. – motoGP: VN Katalonije
sobota, 6. 9., ob 19.30 – FNC 24 Zagreb
sobota, 6. 9. - nedelja, 7. 9. – Superbike Francija
nedelja, 7. 9., ob 8.45 – L'Etape Slovenia
