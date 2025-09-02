Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

MotoGP v Kataloniji, FNC spektakel in L'Etape Slovenia

Ljubljana, 02. 09. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 4 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Ta konec tedna bo program na VOYO povsem športno obarvan. Od petka do nedelje se bodo po katalonski stezi podili dirkači razreda motoGP, med vikendom pa bodo na delu tudi dirkači razreda Superbike, ki bodo tekmovali v Franciji. V soboto je na sporedu borilni spektakel FNC 24 v Zagrebu, v nedeljo pa nas čaka kolesarska dirka L'Etape Slovenia.

Marc Marquez
Marc Marquez FOTO: Profimedia

Od petka do nedelje boste na svoj račun prišli ljubitelji motociklističnega razreda motoGP. Čaka nas 15. prizorišče sezone, dirkači pa bodo tekmovali na stezi v Montmelu, severno od Barcelone. V skupnem seštevku je daleč pred vsemi Marc Marquez, ki ima kar 175 naskoka pred najbližjim zasledovalcem, bratom Alexom. Mu lahko na domačih tleh kdo od tekmecev prekriža načrte?

VN Katalonije
VN Katalonije FOTO: 24ur.com

V soboto bomo iz Zagreba pospremili dogodek mešanih borilnih veščin FNC 24. Čaka nas kar 12 dvobojev. V glavni borbi večera se bosta udarila Ivan Vitasović in Darko Stošić, pospremili pa bomo tudi dvoboj med finalistoma resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage.

FNC 24
FNC 24 FOTO: VOYO

V nedeljo bomo prenašali dogodek L'Etape Slovenia. Gre za uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France. Tekmovalci bodo kolesarili po zaprtih cestah, organizatorji pa želijo s tem zagotoviti varnost in približati izkušnjo kolesarjenja na dirki po Franciji.

L'Etape Slovenia
L'Etape Slovenia FOTO: VOYO

Športni prenosi na VOYO v tem tednu:

petek, 5. 9. - nedelja, 7. 9. – motoGP: VN Katalonije

sobota, 6. 9., ob 19.30 – FNC 24 Zagreb

sobota, 6. 9. - nedelja, 7. 9. – Superbike Francija

nedelja, 7. 9., ob 8.45 – L'Etape Slovenia

voyo šport motogp fnc mma L’Etape Slovenia
Naslednji članek

Kaja Juvan zanesljivo začela nastope na turnirju v Švici

Naslednji članek

Kateri so najboljši prestopi poletja? Je med njimi Šeško?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
02. 09. 2025 21.16
+0
Zanima koga, kdo bo na dirki drugi, tretji in četrti? Zagotovo bosta obe dirki, sobotni sprint in nedeljska dirka, izredno napeti. Če ne bo dežja ali kakšne višje sile, lahko že danes podelijo medaljo in pokal zmagovalcu.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198