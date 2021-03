V času zaprtja države brez državnih tekmovanj

V kolektivnih in individualnih športih bo še naprej dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih zajema zakon o športu, kot so svetovna in evropska prvenstva ter svetovni pokali, kvalifikacijske tekme članske državne reprezentance za nastop na velikih mednarodnih prireditvah in mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.

Za treninge in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, prisotnost gledalcev pa ni dovoljena. Vlada je v nedeljo sprejela stroge omejitvene ukrepe, zaustavitev skoraj vseh dejavnosti, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa. Dovolila je le nekaj izjem.

Treningi bodo dovoljeni samo vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni.