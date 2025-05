Športne igre mladih: Čeferin, Golob in Modrić pozvali otroke na zrak

Na Trgu republike v Ljubljani so slovesno odprli letošnje regionalne Plazma športne igre mladih. Slovesnost v slovenski prestolnici, na kateri so prižgali plamen za drugo izvedbo športnih iger mladih v Sloveniji, so si ogledali tudi številni ambasadorji iger, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in predsednikom vlade Robertom Golobom.

Letošnja sezona športnih iger za otroke, ki poteka v Sloveniji, Srbiji in BiH ter na Hrvaškem, se je uradno začela 25. januarja s tekmami v namiznem tenisu, sledili so tudi nogometni in odbojkarski turnirji in Telemachov dan športa v Krškem in Domžalah. Športne igre mladih so lani prvič potekale v Sloveniji, osrednji namen dogodka pa ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem sekundarnega pomena. Namen je, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote.

Na slovesni otvoritvi športnih iger mladih na Trgu republike v Ljubljani je bilo zelo živahno.

V Sloveniji tekmovanje poteka v 83 krajih, vključilo se je 45 občin. V tridesetih športnih dneh se bo zvrstilo več kot 115 tekmovanj in 30 dogodkov v okviru pobude Zero Waste, ki ozavešča o pomenu odgovornega ravnanja z odpadki. Pri organizaciji sodeluje 130 šol, 30 partnerskih občin in tri nacionalne panožne zveze, več kot 45 tisoč otrok bo deležnih brezplačnih športnih aktivnosti, sodeluje ekipa 80 organizatorjev in 650 prostovoljcev. Mlade športne navdušence in aktivneže so na trgu Republike pozdravili nekdanji nogometaši Nemanja Vidić, Aleksander Kolarov, Slaven Bilić, Boštjan Cesar. Prisotni so bili tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, slovenski nogometni selektor Matjaž Kek in nekateri slovenski olimpijci Anita Horvat, Žan Luka Zelko, Rajmond Debevec, Mitja Petkovšek ter še mnogi drugi.

"Če je kaj, na kar smo Slovenci ponosni, so to športniki. Ti so tisti, ki nas zmeraj povezujejo, nas učijo zmagovati in kako prenesti poraze. Takrat ko zmagujejo, smo vsi z njimi, tako kot vi danes tukaj. Kadar padejo, jih vsi spodbujamo, da se spet poberejo in danes je dan namenjen vam, da se naučite poštenosti, iskrenosti in sodelovanja v športu. Vesel sem, ko vas toliko vidim tukaj, da boste zagnano delovali. Rad bi se zahvalil organizatorjem, predvsem pa vsem vašim učiteljem in vzgojiteljem, ki vam tu pomagajo, da svoje športne sanje uresničite," je mlade nagovoril predsednik vlade Robert Golob.