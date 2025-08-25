PRENOS V ŽIVO: Finalni obračuni nogometnega turnirja

V četrtek so v Sarajevu s posebnim dogodkom obeležili 15-letnico iger v Bosni in Hercegovini. Športne igre mladih so se prvič odvile že pred 29 leti na Hrvaškem, Srbija je del prireditve 12 let, Slovenija pa se je igram pridružila pred dvema letoma.
Petek je bil še veliko bolj slovesen. Med gosti je bil najtrofejnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki je bil razglašen za novega ambasadorja Športnih iger mladih. Plaketo sta Obradoviću izročila Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi. Dogodek je potekal v sarajevski mestni hiši, zgodovinski znamenitosti in eni najlepših ter kulturno najpomembnejših stavb v mestu.
Danes se odvija finale Coca-Cola Cupa. Gre za priljubljen turnir v malem nogometu, ki se že dvanajsto leto zapored organizira v okviru Športnih iger mladih, lani pa se je prvič odvil tudi v Sloveniji. Je največji takšen dogodek v Evropi.
