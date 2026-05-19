S prižigom ognja se je začela nova sezona Športnih iger mladih

Goran Dragić je eden izmed ambasadorjev projekta, ki povezuje otroke v širši regiji. FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi letošnji dogodek bo zaznamovalo sodelovanje velikega števila otrok z vse Slovenije, ki bodo skupaj odprli novo sezono največjega športno-družbenega projekta za mlade v regiji. Ob tem pričakujemo tudi številne ugledne športnike, ambasadorje, partnerje in podpornike Športnih iger mladih, ki s svojo prisotnostjo navdihujejo mlade generacije in spodbujajo vrednote športa.

Plazma Športne igre mladih že več kot 30 let povezujejo otroke skozi šport, fair play, prijateljstvo in zdrav način življenja. V letošnji sezoni bo več kot 70.000 slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi.

Športne igre mladih FOTO: Športne igre mladih

Gre za enega največjih in najpomembnejših projektov množičnega športa v Sloveniji, ki otrokom omogoča, da se preizkusijo v različnih disciplinah, uživajo v gibanju in se družijo brez pritiska rezultatov.

Športne igre mladih so sicer ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Od leta 1996 je ta pobuda po podatkih organizatorjev prerasla v največjo prireditev za mlade rekreativne športnike na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Predlani se jim je uradno kot četrta država pridružila še Slovenija, februarja letos še Severna Makedonija.

Zdravko Marić, predsednik Regionalnega organizacijskega odbora Plazma Športnih iger mladih in prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. FOTO: Športne igre mladih

Lani so igre končali ob koncu avgusta s posebnim dogodkom v Sarajevu in z mednarodnimi finalnimi tekmovanji v Splitu, skupaj je sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije. V Sloveniji tekmovanje poteka v približno 80 krajih, vključilo se je več kot 40 občin. Tekme potekajo v nogometu, atletiki, igri med dvema ognjema, namiznem tenisu, odbojki na mivki, odbojki, šahu, rokometu, tenisu in ulični košarki.

Osrednji namen dogodka ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem v drugem planu. Organizatorji želijo, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote. Eden pomembnih podpornikov, da so igre brezplačne za udeležence, je fundacija Uefe za otroke, Aleksander Čeferin pa je med ambasadorji celotnih iger.

Športne igre mladih FOTO: Športne igre mladih