Športne igre mladih: V Sloveniji že tretja sezona, v regiji tri desetletja

Leto 2026 je za Športne igre mladih jubilejno, saj v regiji praznujejo 30. obletnico delovanja. Idejni vodja iger, Zdravko Marić , se spominja, da so se igre začele v Splitu s turnirji v malem nogometu, idejo pa je dobil od aktivnega duhovnika, ki je organiziral športne dejavnosti. Danes so igre prerasle v največji amaterski športni dogodek v Evropi, ki povezuje otroke na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Sloveniji, prihodnje leto pa se jim bo pridružila še Severna Makedonija.

Vrednote in trajnost. Glavni cilj projekta ostaja omogočiti otrokom dostop do gibanja in pozitivnih vrednot, ne glede na njihovo socialno ozadje. Poleg tekmovalnega duha igre spodbujajo prijateljstvo in zdravo odraščanje. Pomemben del sezone je tudi projekt Zero Waste, s katerim mlade udeležence ozaveščajo o varovanju okolja in trajnostnem ravnanju.

Projekt uživa podporo uglednih ambasadorjev, med katerimi sta predsednik UEFA Aleksander Čeferin in košarkarski as Goran Dragić, ki mlade navdihujeta s svojim zgledom. V sklopu iger potekajo tudi odmevni televizijski pogovori Ne(uspeh) prvakov, kjer Slaven Bilić gosti zvezdnike, kot so Luka Modrić , Zlatan Ibrahimović in Goran Ivanišević .

Slovenija je lani zabeležila rekordno udeležbo z več kot 58.000 otroki, za prihodnje leto pa so cilji še višji – več kot 70.000 udeležencev. Udeležba je za vse otroke v celoti brezplačna, kar omogočajo sponzorji, kot so Coca-Cola, Plazma, Telemach, Petrol in Slovenske železnice, ob podpori Vlade RS in lokalnih občin. Čeprav je Marić pohvalil sodelovanje s premierjem Robertom Golobom in ministrom Matjažem Hanom, je poudaril, da je za nadaljnji razvoj ključno, da država izpolni vse dogovorjene obljube.

Vrhunec sezone v Rogaški Slatini in Splitu. Slovesna otvoritev bo ponovno v Ljubljani, veliki državni zaključek pa bo gostila Rogaška Slatina. Jubilejna sezona se bo tradicionalno sklenila z mednarodnim finalom v Splitu, kjer se bodo družili in tekmovali najboljši mladi športniki iz celotne regije.