Drugi športi

Športne igre mladih: V Sloveniji že tretja sezona, v regiji tri desetletja

Ljubljana, 12. 02. 2026 08.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ključni podpornik iger, športa in mladih

Letošnja, že 3. sezona Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, se je uspešno začela, športna prizorišča v Ljubljani, Kamniku, Novem mestu, Škofji Loki, Vipavi in na Vrhniki pa že polnijo mladi tekmovalci v nogometu, odbojki, namiznem tenisu in šahu. V spomladanskih in poletnih mesecih se bo več kot 65.000 slovenskih šolarjev pomerilo na več kot 255 brezplačnih dogodkih po vsej državi, od Istre do Goričkega.

Od skromnih začetkov do največjega amaterskega dogodka v Evropi

Leto 2026 je za Športne igre mladih jubilejno, saj v regiji praznujejo 30. obletnico delovanja. Idejni vodja iger, Zdravko Marić, se spominja, da so se igre začele v Splitu s turnirji v malem nogometu, idejo pa je dobil od aktivnega duhovnika, ki je organiziral športne dejavnosti. Danes so igre prerasle v največji amaterski športni dogodek v Evropi, ki povezuje otroke na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Sloveniji, prihodnje leto pa se jim bo pridružila še Severna Makedonija.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ključni podpornik iger, športa in mladih
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ključni podpornik iger, športa in mladih
FOTO: 24ur.com

Več kot le šport

Vrednote in trajnost. Glavni cilj projekta ostaja omogočiti otrokom dostop do gibanja in pozitivnih vrednot, ne glede na njihovo socialno ozadje. Poleg tekmovalnega duha igre spodbujajo prijateljstvo in zdravo odraščanje. Pomemben del sezone je tudi projekt Zero Waste, s katerim mlade udeležence ozaveščajo o varovanju okolja in trajnostnem ravnanju.

Preberi še Tri desetletja Športnih iger mladih: zgodba o širjenju, povezovanju in uspehu

Podpora zvezdnikov in države

Projekt uživa podporo uglednih ambasadorjev, med katerimi sta predsednik UEFA Aleksander Čeferin in košarkarski as Goran Dragić, ki mlade navdihujeta s svojim zgledom. V sklopu iger potekajo tudi odmevni televizijski pogovori Ne(uspeh) prvakov, kjer Slaven Bilić gosti zvezdnike, kot so Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović in Goran Ivanišević.

Preberi še Goran Ivanišević: Kdor hoče biti športnik, naj bo pripravljen na padce, odrekanja in napake

Slovenija je lani zabeležila rekordno udeležbo z več kot 58.000 otroki, za prihodnje leto pa so cilji še višji – več kot 70.000 udeležencev. Udeležba je za vse otroke v celoti brezplačna, kar omogočajo sponzorji, kot so Coca-Cola, Plazma, Telemach, Petrol in Slovenske železnice, ob podpori Vlade RS in lokalnih občin. Čeprav je Marić pohvalil sodelovanje s premierjem Robertom Golobom in ministrom Matjažem Hanom, je poudaril, da je za nadaljnji razvoj ključno, da država izpolni vse dogovorjene obljube.

Vrhunec sezone v Rogaški Slatini in Splitu. Slovesna otvoritev bo ponovno v Ljubljani, veliki državni zaključek pa bo gostila Rogaška Slatina. Jubilejna sezona se bo tradicionalno sklenila z mednarodnim finalom v Splitu, kjer se bodo družili in tekmovali najboljši mladi športniki iz celotne regije.

Razlagalnik

Plazma Športne igre mladih (ŠIM) so največji amaterski športni dogodek v Evropi, ki organizira brezplačna tekmovanja za otroke in mladostnike v različnih športih. Njihov glavni cilj je omogočiti mladim dostop do športa in pozitivnih vrednot, kot so prijateljstvo, fair play in zdravo odraščanje, ne glede na njihov socialni status. Projekt se osredotoča na promocijo gibanja, druženja in ozaveščanje o pomenu varovanja okolja.

Zdravko Marić je idejni vodja in ustanovitelj Plazma Športnih iger mladih. Svojo vizijo za organizacijo športnih dogodkov za otroke je začel uresničevati v Splitu na Hrvaškem, navdihnjen s strani lokalnega duhovnika. Pod njegovim vodstvom so se Športne igre mladih razširile iz začetnega turnirja v malem nogometu v največji amaterski športni dogodek v Evropi, ki združuje več držav in več kot 65.000 otrok letno.

Projekt Zero Waste je del Plazma Športnih iger mladih, ki se osredotoča na ozaveščanje mladih udeležencev o pomenu varovanja okolja in trajnostnega ravnanja. Namen projekta je spodbujati odgovoren odnos do naravnih virov in zmanjševati količino odpadkov, ki nastanejo med dogodki, s čimer se mladim posredujejo ključna sporočila o ekološki osveščenosti in skrbi za prihodnost planeta.

Plazma Športne igre mladih podpirajo številni ugledni ambasadorji iz sveta športa in javnega življenja, ki s svojim zgledom navdihujejo mlade udeležence. Med najbolj znanimi ambasadorji sta predsednik UEFA Aleksander Čeferin in slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić. Poleg njiju so v okviru projekta sodelovali tudi vrhunski športniki, kot so Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović in Goran Ivanišević, ki so se pojavili v pogovorni oddaji 'Ne(uspeh) prvakov'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Od skromnih začetkov do največ Več kot le šport Podpora zvezdnikov in države
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Športne igre mladih plazma aleksander čeferin

'Odločeni smo, da v Tivoliju Trentinu še enkrat spodrsne'

voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
