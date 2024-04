Športne igre mladih znova v Sloveniji s svežo energijo in brezplačnimi športnimi disciplinami

Lani je bila prireditev v Splitu, kjer se je zaključila že 27. izvedba Športnih iger mladih, največje rekreativne športne prireditve v Evropi. Zaključne slovesnosti se je ob kopici uglednih predstavnikov iz vseh sfer športa udeležil tudi Aleksander Čeferin, ki je pohvalil prireditev in zagotovil, da jo bo kot prvi mož Uefe podpiral tudi v prihodnje. Organizatorji so mu v zahvalo namenili posebno priznanje.

Nadobudni športniki tekmujejo v šestih športih, med drugim tudi v šahu in med dvema ognjema. V Sloveniji pričakujejo več kot 40 tisoč sodelujočih, v ospredju pa sta vključenost in zabava. Zdravko Marić je gonilna sila tekmovanja, ob sebi pa je zbral, poleg močne ekipe organizatorjev, tudi ambasadorje, največja imena svetovnega športa. Poleg šefa Uefe Aleksandra Čeferina igre podpirajo in promovirajo tudi nekdanji legendarni nogometaši Predrag Mijatović , Edin Džeko , Dario Srna in drugi.

Športnih iger mladih se je od prve izvedbe do danes udeležilo že več kot dva milijona in pol nadobudnih športnic in športnikov. Eden od glavnih sponzorjev tega veličastnega dogodka, ki ga poleg Hrvaške gostita še Bosna in Hercegovina ter Srbija, je tudi evropska nogometna zveza. "Ne gre se samo za šport. Šport povezuje, šport pomeni ljubezen, enotnost, spoštovanje do drugih. Globok poklon vsem na Športnih igrah mladih. Dokler bom predsednik Uefe, bom pomagal v okviru svojih zmožnosti," je lani na zaključni slovesnosti v Splitu povedal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

Svečanosti se je udeležilo kar nekaj znanih imen, med drugimi sta zbrane nagovorila nekdanja vrhunska nogometaša Srna in Nemanja Vidić. Zraven je bil tudi predsednik PSG-ja Nasser Al-Khelaifi, ki je dejal, da so tovrstni dogodki pomembni za vse nas, saj med mladimi širijo športni duh in pozitivne vrednote. Al-Khelaifija je projektu kot eden od častnih sponzorjev lani priključil prav Čeferin. Za svoj doprinos je 56 -letni Grosupeljčan od organizatorjev prejel častno plaketo, ki mu jo je izročil legendarni hrvaški napadalec Zlatko Vujović.

V petek, 23. februarja 2024, je potekala svečana slovesnost, na kateri smo Plazma Športne igre mladih v Sloveniji dobile novega ambasadorja, legendarnega nogometaša in legendo Bayern Munich-a Karl-Heinza Rummeniggeja. S tem se pridružuje ugledni družbi ambasadorjev kot so Luka Modrić, Nemanja Vidić, Nikola Karabatić, Aleksander Čeferin in ostali, ki podpirajo šport in mladino. Plazma Športne igre prihajamo v Slovenijo, velika otvoritev Plazma Športnih iger bo potekala 6. 5. 2024, v Ljubljani, na Kongresnem trgu kjer se obeta celodnevno dogajanje od Telemachovega dneva športa, do večernega koncerta.