Športne zveze negativno presenečene nad izjavo direktorice direktorata za šport

"Tako kot številne dejavnosti je tudi šport zaradi epidemije ter spremljajočih ukrepov zelo prizadet. Zato smo upali, da bomo, sodeč na aktualno temo pogovora 'šport v času epidemije koronavirusa', vendarle izvedeli tudi kakšno vzpodbudno informacijo glede športnega udejstvovanja mladih. Kot smo že večkrat poudarili namreč menimo, da so največja žrtev trenutnih razmer prav mladi športniki in športnice, ki ne morejo oziroma smejo trenirati," so zapisali. "Žal iz izjav generalne direktorice Direktorata za šport, Mojce Doupona nismo zasledili nobenega načrta oziroma ustrezne rešitve, kako urediti trenutno situacijo. Zato pa nas je zelo negativno presenetila njena bojazen, da športne organizacije nimamo izdelanega dobrega načrta, kako športnike, tudi tiste, ki so v tem času že preboleli covid-19, vračati nazaj v trenažne procese," so dodali. Generalni direktorici Direktorata za šport zato zveze sporočajo, da so zveze pripravile program, kako trenirati z mladimi igralci in igralkami v obdobju po vrnitvi v športne dvorane in na igrišča. Prav tako so načrt nadaljevanja tekmovanj pripravile tudi tekmovalne komisije. "Športne zveze oziroma organizacije smo torej pripravljene. Čakamo le, da nam vi oziroma vaše ministrstvo ter drugi odgovorni organi v Republiki Sloveniji prižgete zeleno luč za športno treniranje mladih ter nam postavite pogoje, pod katerimi lahko delamo," so še zapisali.