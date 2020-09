Športni direktor Jumbo-Visme izključen, Pogačarju 186 evrov kazni

Disciplinski sodniki so imeli po 18. etapi ogromno dela pri kaznovanju kolesarjev in športnih direktorjev. Najvišjo kazen je prejel športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman. Kaznovan je bil z izključitvijo s Toura in 2000 švicarskimi franki kazni (1860 evrov), ker je po sredini 17. etapi napadel, grozil in žalil uradno osebo Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Obenem je bil danes kaznovan tudi Tadej Pogačar, ki je bil eden od šestih kolesarjev (Mikel Landa, Wout van Aert, Alberto Bettiol, Hugh Carthy, Matteo Trentin), ki so prejeli 186 evrov kazni zaradi odvrženih smeti zunaj za to določenega območja.