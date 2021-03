Janja Garnbret: OI so moj glavni cilj in formo tempiram na avgust

Od konca julija do začetka avgusta bodo olimpijske igre v Tokiu, ljubitelji vertikale pa naj si rezervirajo prvi konec tedna v septembru, ko se bo karavana svetovnega pokala 4. in 5. septembra ustavila v Sloveniji na krstni preizkušnji v težavnostnem plezanju v Ljubljani. Konec istega meseca bo še svetovno prvenstvo v vseh disciplinah v Moskvi. Tekmovalno leto se bo po optimističnih načrtih končalo sredi oktobra na Kitajskem, če bodo razmere v zvezi s pandemijo covida-19 to dopuščale in ne bo odpovedi tekmovanj. Za tekmovalci so intenzivni sklopi priprav, posvečeni telesni pripravi in treningom moči s simulacijami tekmovanja na postavljenih balvanih. " Na Janjo in Mio zaradi OI ne bomo mogli računati celotno sezono, udeležili se bosta le izbranih tekem. Na OI bosta šli dobro pripravljeni in verjamemo v najboljše ," je strategijo napada na za Slovenijo premierno olimpijsko zlato v športnem plezanju predstavil glavni trener Gorazd Hren . Trikratna svetovna prvakinja Janja Garnbret je koronski čas izkoristila za poseben preizkus. Z Domnom Škoficem je navdušila z uspešno izpeljanim Red Bullovim projektom plezanja na trboveljski dimnik.

"Lansko sezono se je zgodilo, da sem izgubila cilj, kar se je poznalo v moji nihajoči motivaciji. Takšne se nisem poznala. K sreči sem lahko med prvo karanteno redno trenirala. S trenerjem Romanom Krajnikomsva naredila načrt, kot da avgusta OI bodo. Posvetila sem se vsem disciplinam, predvsem pa sem veliko časa posvetila treningu hitrosti. Zelo veliko sem se naučila o sebi in treningu in za letošnjo sezono imam nov načrt. Olimpijske igre so moj glavni cilj in formo tempiram na avgust. Še vedno bom tekmovala na nekaj tekmah svetovnega pokala, zagotovo se bom udeležila prve v Švici. A vsa energija in treningi so usmerjeni v Tokio." Treningi Garnbretove so zelo intenzivni, trenira tudi po dvakrat na dan: "V treh dneh imam pet treningov. Treniram tudi po šest ur na dan, a to je prav 'fino'." Kramplovi je prejšnje leto kljub številnim omejitvam prineslo marsikatero novo izkušnjo: "OI so želja in cilj vsakega športnika in mi pomenijo zelo veliko." Na svetovnem prvenstvu 2019 je v težavnosti zaostala zgolj za Garnbretovo. Kot pravi, komaj čaka prva tekmovanja. "Prepričana sem, da ni športnika, ki se ne bi veselil tekem, sploh po enem letu brez nastopanja. Držimo pesti, da bo sezona 2021 potekala nemoteno."

Na tekmah svetovnega pokala bodo ob obeh olimpijkah glavni slovenski aduti Anže Peharc, Vita Lukan, Domen Škofic, Jernej Kruderin drugi, ki komaj čakajo na akcijo. V ekipi so še Gregor Vezonik, Urška Repušič, Lučka Rakovec inKatja Debevec.

Tisti, ki se jim olimpijske sanje niso uresničile, seveda že pogledujejo proti novi olimpijski priložnosti, OI 2024 v Parizu.