Garnbretova, Pogačar in košarkarji na vrhu v 2021

Janja Garnbret, Tadej Pogačar in slovenska moška košarkarska reprezentanca so postali najboljši športniki leta 2021. Društvo športnih novinarjev Slovenije je razglasitev opravilo nocoj v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Športnik leta je prvič doslej postal Tadej Pogačar, bronast na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu in zmagovalec dirke po Franciji. V glasovanju je dobil 262 točk, drugi je bil zmagovalec prejšnjih dveh let Primož Roglič. Olimpijski zmagovalec v vožnji na čas, ki je ubranil zmago na dirki po Španiji, je prejel 218 točk, tretji je bil košarkarski zveznik Luka Dončić (97). "To je res prestižna nagrada, sploh po takem letu, kot je bilo letošnje, se ta nagrada, ki jo prejmeš v svoji državi, zdi kot pika na i. Res sem se veselil tega dogodka, a se ga na žalost nisem mogel udeležiti," je na tiskovni konferenci sprva dejal 23-letnik s Klanca pri Komendi.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: AP

Moštvo UAE Team Emirates mu je odsvetovalo prihod v Slovenijo na prireditev, saj se bojijo morebitnega vdora okužb z novim koronavirusom. "Seveda mi je žal, rad bi se lepo oblekel, šel ven na tak lep dogodek med ljudi, ki jih poznam ali pa tudi ne. Lepo bi bilo osebno prejeti nagrado, a situacija je pač takšna, kot je. V ekipi so mi odsvetovali oziroma prepovedali na take dogodke, saj čez dva dni odhajam na trening kamp. Bilo bi nespametno, če bi potem kaj prinesel v ekipo," je dejal Pogačar. Letos je v žep pospravil številne nagrade, med drugimi tudi zlato kolo po izboru Velo Magazina. "Sam sem kolesar, rad dirkam in se želim dokazati na vseh preizkušnjah. Posledica tega so zmage, stopničke, te nagrade in nazivi pa pridejo na podlagi rezultatov skozi celotno sezono. Je drugače, ampak vseeno lepo prejeti katerokoli nagrado," je še dodal najboljši kolesar na svetu ter slovenski športnik leta. Tretjič po letih 2018 in 2019 je v Slovenji prva Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu in dobitnica prve zlate olimpijske medalje v zgodovini tega športa. Med ekipami je naslov osvojila košarkarska reprezentanca, četrta na OI. Janja Garnbret je slavila prepričljivo, v glasovanju 115 slovenskih novinarjev je prejela 333 točk. Druga je bila judoistka Tina Trstenjak (129), srebrna v kategoriji do 63 kg na OI. Tretje mesto je pripadlo smučarski skakalki Niki Križnar (77), zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala, dobitnici dveh medalj na svetovnem prvenstvu.

icon-expand Sprejem Janje Garnbret v Slovenj Gradcu FOTO: Aljoša Kravanja

"Res nisem prvič, vedno se pa podobno počutim, ko prejmem naziv športnice leta. Tudi ko na tekmi zmagam, se nikoli ne navadim na ta občutek, ker to ni samoumevno. Mi je pa lepo, ker ljudje to prepoznajo, vidijo, te nagradijo s tem. Zato mi ta naziv vedno pomeni veliko," je dejala koroška plezalka. Ciljev, kot pravi, ji ne bo zmanjkalo. "Z olimpijsko zlato kolajno sem dosegla, kar sem si želela. Kolikor se poznam, si moram vedno postaviti nov cilj. Tako tekmovalne kot v skali, kjer moram še preplezati kakšno zahtevno smer. Tako da se ni bati," je še dodala 22-letna Garnbretova. Luka Dončić je vodil košarkarsko reprezentanco najprej do zmage v kvalifikacijah za OI v Litvi, nato pa še vse do boja za bronasto olimpijsko medaljo v japonski prestolnici. Košarkarji so dobili 66 glasov, druga je bila odbojkarska reprezentanca (37), srebrna na evropskem prvenstvu.

icon-expand Slovenija - Avstralija FOTO: AP

Odbojkar Rok Možič se je s priznanjem za najbolj obetavno mlado športno osebnost pridružil Pogačarju, Dončiću in drugim, ki so se potem že vpisali v zgodovino slovenskega in svetovnega športa. Tudi mladi Mariborčan se želi nekoč vpisati v anale slovenskega športa. "Vedno poudarjam, da so ekipni dosežki pred mojimi individualnimi. Z reprezentanco se želim uvrstiti na olimpijske igre. Tja se ne uvrstiš kot Rok Možič, temveč kot močna ekipa in mislim, da se bolj vidim v kategoriji ekipe leta kot izpostavljenega posameznika," je ob nazivu za mlado športno osebnost dejal 19-letni odbojkar. Franček Gorazd Tiršek, dobitnik dveh paraolimpijskih medalj, je prejel posebno priznanje za invalida leta, nagrada za fair play pa je pripadla tretji generaciji izjemne kajakaške družine Hočevar, Žigi Linu.