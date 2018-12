Športnika leta med invalidi Tanja Glušič in Darko Đurić

Plezalka Tanja Glušič in plavalec Darko Đurić sta kot športnika leta nasledila lanska nagrajenca, alpsko smučarko Anjo Drev in teniškega igralca Marina Kegla. Za Đurića je nagrada za športnika leta druga po letu 2013, Glušičeva jo je prejela prvič. Glušičeva je bila tretja na svetovnem prvenstvu v Avstriji, Đurić pa je blestel na evropskem prvenstvu v plavanju z zlatom na 50 metrov prosto in bronom na 200 metrov prosto. Gluhi kegljači Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko, Esad Hadžiagić inRobert Marolt so nagrado dobili za prvo mesto na evropskem prvenstvu.

Priznanje za mladega športnika pa sta letos dobila dva slovenska tekmovalca, atletinja Iris Berganski in smučarJernej Slivnik.