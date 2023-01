Športniki leta: Glojnaričeva, Kegl, košarkarji in odbojkarice

"Za to, da sem parašportnica leta, sem ponosna in vesela. Nisem pričakovala, da bom nominirana. Z medaljo sem pridobila več samozavesti in volje. Rada bi še izboljšala osebni rekord in v mnogoboju prišla čez 5000 točk," je dejala Glojnarič po prejemu priznanja.

"Imeli smo pet let premora in nismo igrali. Želeli smo si igrati na svetovni ravni in sem vesel, da smo se vrnili. Dokazali smo, da znamo igrati, ponosen sem na nagrado, ne zame, ampak za vse druge v ekipi," je po prireditvi dejal Zupan.

Slovenski gluhi košarkarji so bili že dvakrat drugi na olimpijadi gluhih in dvakrat tudi evropski prvaki. Lani pa se je prvič izkazala ekipa tri na tri in osvojila naslov svetovnih prvakov. V ekipi so bili Miha Zupan , Miha Jakofčič , Jan Orešnik in Jaka Markovič .

"Bile smo kar presenečene. Potihoma smo upale, ker smo v zadnjih letih kar garale za ta uspeh. Veselje, sreča, lepi občutki so to. Upam, da bomo dovolj garale, da se uvrstimo še na paraolimpijske igre v Pariz in da damo vse od sebe. Pozna se mladosten pridih igralcev, ki prihajajo. Imamo sveže ideje in svež veter," j e prejem priznanja pospremila Jelarjeva.

Slovenske odbojkarice sede so že več kot dve desetletji del svetovne elite. Slovenke so lani osvojile drugo mesto v zlati ligi narodov, bile pa so tudi četrte na svetovnem prvenstvu kot najboljša evropska reprezentanca. Nastopile so Lena Gabršček , Suzana Ocepek , Valentina Brik , Klara Vrabič , Tija Vrhovnik , Senta Jeler , Jana Ferjan , Mira Jakin in Marina Cencelj .

Slavnostna govornica na prireditvi je bila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. V govoru je poudarila pomen enakopravnosti na vseh področjih, ne le na športnem, ampak v družbi nasploh. Ocenila je, da je še veliko možnosti in priložnosti za izboljšanje položaja invalidov v družbi.

"Kot predsednica si bom prizadevala, da bodo vaši pozivi in predlogi za izboljšanje položaja invalidov slišani in upoštevani. Skupaj bomo naredili nove korake proti enakopravni, bolj vključujoči in pravičnejši, predvsem pa solidarnejši družbi," je v govoru med drugim dejala Pirc Musarjeva.

Na prireditvi na Brdu, kjer so podeljevali nagrade za dosežke v letu 2022, so tokrat razdelili več priznanj kot običajno. Tudi zaradi 60-letnice krovne zveze, praznovali so jo lani jeseni, so se spomnili na številne posameznike in invalidske organizacije, ki so pripomogli k razvoju športa invalidov.

Častne listine so tako dobili Peter Ozmec, Ernest Jazbinšek, Emil Muri in Damijan Lazar, prvi častni član zveze pa je postal Jože Okoren, ki je bil nekoč aktiven športnik, zdaj pa že dolgo na več področjih pomaga svojim naslednikom.

Podelili so tudi zlate plakete za invalidske organizacije za njihovo večdesetletno delovanje. Prejemniki so Društvo laringektomiranih Slovenije, Društvo paralitikov Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo distrofikov, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Zveza Sožitje, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Aktivno pot sta končala dva športnika, dobila sta priznanji ob koncu kariere: gluha smučarka Anja Drev in Gregor Gračner, košarkar na vozičku. Priznanji za perspektivnega mladega športnika pa sta tokrat prejela plavalec Gašper Glušin in odbojkarica Klara Vrabič.

Tradicionalno pa so podelili tudi bronaste, srebrne in zlate znake za dosežke na mednarodnih tekmovanjih. Bronaste so dobili slepi in slabovidni kegljači Marjan Žalar, Marija Fras, Jože Lampe, Mitja Osojnik in Karmen Vogrič, paraplesalci Amir Alibabić, Lara Nedeljković, Klemen Dremelj in Nastija Fijolič, pa tudi Matej Brajkovič (biljard na vozičku), parakarateistka Diandra Bekčič, moška reprezentanca v odbojki sede in dobitnika medalj na evropskih igrah mladih, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek in teniški igralec Alen Bečirević. Srebrne znake so prejeli parastrelec Franček Gorazd Tiršek, reprezentanca rokometašev na vozičkih in reprezentanca gluhih košarkarjev, zlata znaka (za medalje na najvišjih svetovnih tekmovanjih) pa gluhi atletinji Iris Breganski in Leja Glojnarič.