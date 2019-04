Športno plezanje: trije slovenski finali na prvi postaji kitajske turneje

Vsi trije slovenski finalisti so se odlično izkazali v davišnjem polfinalu, ki je potekal v za Slovence zelo zgodnjih urah, ter so zasedli najboljša mesta. Najboljši dosežek v polfinalu je pričakovano pripadel najboljši Slovenki, številki ena svetovnega plezanja, Janji Garnbret, ki je na poti do finala preplezala vseh devet smeri do vrha, pet v kvalifikacijah in štiri v polfinalu, v najmanj poskusih. Garnbretova lovi svojo še tretjo zmago letos, potem ko je konkurenco ugnala že na uvodni tekmi sezone v švicarskem Meiringenu ter nato še v Moskvi. Drugi najboljši dosežek polfinala je pripadel Katji Kadić, ki je le malenkost zaostala za zvezdniško reprezentančno kolegico. Kadićeva je prav tako imela na svojem računu štiri vrhove smeri. Le slovenski plezalki sta sicer v polfinalu rešili vse štiri balvanske probleme. Kadićeva bo plezala v svojem prvem finalu letos. Tako visoko po polfinalu še ni bila nikoli. Prav tako še nima stopničk na tekmah najvišje ravni. Lučka Rakovec je tekmovanje končala na 12. mestu, Vita Lukan pa je slovenske nastope med ženskami zaokrožila na 15. mestu. Mia Krampl je v kvalifikacijah osvojila 23. mesto.